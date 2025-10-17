北車性侵案警稱熟人關係 民團批強化性暴力迷思

快訊

中央社／ 台北17日電

台北車站9日發生通緝犯涉性侵女子案，媒改盟今天說，警方一再強調加害者與受害者為熟人關係、非隨機犯案，是對性暴力倖存者二度傷害，勿強化關於性暴力的迷思與錯誤觀念。

鐵路警察局於9日下午4時22分獲報，台北車站大廳有1名女子疑似酒醉，遭1名男子拉至牆邊性侵。鐵路警察局後續表示，經查案發當天邱男和被害女子及數名友人

共同飲酒聊天，邱男見他人陸續離去後才趁機犯案，並非隨機事件，已加強勤務作為防範。

公民參與媒體改造聯盟今天發布聲明指出，警方與部分媒體在說明與報導時，一再強調加害者與受害者為「熟人關係」、「非隨機犯案」，此種說法嚴重失焦，並傳遞錯誤且危險的訊息。

媒改盟指出，警方為安撫大眾、卸除壓力，將案情導向「熟人犯案」，此舉隱含著「熟人性侵不像隨機性侵嚴重」的錯誤潛台詞。然而根據統計，絕大多數的性侵害案件都發生在熟人之間，將重點放在「兩人認識」，不僅徹底偏離以受害者為中心的視角，更是對所有性暴力倖存者的二度傷害。

媒改盟也說，部分媒體未經思辨，僅片面引述官方說法，成為強化性暴力迷思的幫凶。

媒改盟強調，性侵的本質是暴力與權力控制，與雙方關係遠近無關，即便不採取公民團體倡議的「積極同意權」（Only YES Means YES），現行法中，對方既已酒醉，無法自主表達意願，早已構成法律定義的性侵害。

媒改盟表示，性暴力行為嚴重性以及相關單位防治性暴力責任，不會因當事人認識或不認識而有程度上的不同，呼籲警方勿強化關於性暴力的迷思與錯誤觀念。

媒改盟呼籲，新聞媒體應善盡監督與教育責任，將報導焦點回歸到「性暴力」的本質與「未經同意」的核心問題上。

此外，媒改盟表示，過度追蹤並揭露受害者的國籍、旅遊史等與案件無關的個人資訊，不僅模糊了事件焦點，更可能導致受害者被標籤化，造成二度傷害，媒體應共同終結任何責備或獵奇受害者的敘事框架。

性侵害 台北車站

