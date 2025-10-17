北車性侵案！立委籲設軌道警察局 警政署長允研議

北車性侵事件，警政署長張榮興昨赴立院備詢。記者曾原信／攝影

台北車站發生通緝犯性侵女子案，警政署長張榮興昨表示，事發後鐵路警察局跟台鐵站方、保全人員都加強勤務規畫、見警率，還有守望點等，請民眾安心。有立委要求效法國外成立軌道警察局，張榮興允諾研議可行性。

台鐵產工及警工會則喊話要求台鐵增加保全人力；台鐵公司說，已與鐵警共同合作提四加強措施，並針對人力進行檢討。

張榮興昨赴立院備詢，民進黨立委張宏陸質詢北車性侵事件，警政署有無該檢討之處？張榮興說，勤務部署要更加綿密、提高見警率，包括台鐵站方、保全三方面的結合，盡量減少死角。基本問題是解決北車街友問題，北車有時有一些這種狀況產生。

張宏陸說，北車未來要增加見警率，幾乎廿四小時巡邏，又要處理這麼多事情，只要是外勤單位員警，危勞津貼是不是就全給。張榮興回「應該是。」

張宏陸建議可參考國外成立軌道警察局，建立一個軌道的專責機構。張榮興說會來研議，台鐵與高鐵比較能統一，而捷運遍布在各縣市市區裡，與台鐵、高鐵南北向的狀況不一樣，不過是可以研究這方面的可行性。

立委洪孟楷則在交通委員會質詢指出，台北車站作為國門，犯嫌竟能在下午人潮眾多、人來人往的台北車站大廳，公然犯罪長達十分鐘沒被發現，質疑台北車站有治安死角或監視器未能拍攝地點，認為不管是警察巡邏、警示系統都應加強。

台鐵產工表示，台鐵稱要建立聯防機制，由車站、鐵警、保全交錯巡邏，現實上荒謬難以達成。台鐵年初才撤除台北站捷運層保全人力，月台層保全人力也始終不足，員工值勤壓力倍增，如今要求員工保全交錯巡邏，在不增加保全人力下，根本是空話，呼籲台鐵正視保全人力，該花的安全經費不可少。

台灣警察工作權益推動會說，台鐵作為主要管理人應善盡企業責任，台鐵產工提出職安事件，已是明顯徵兆，卻看不到台鐵推行完整安全政策，最後又把安全問題丟給鐵警，鐵警也沒強制力約束街友。

警工會指出，台鐵聲明不是解決問題，只是將企業問題成本外部化，呼籲台鐵應拿出積極管理作為，給予警方於法有據強制力、定期與鐵警協調巡邏人力。