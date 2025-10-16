快訊

魏哲家：因應地緣政治風險升高 台積電啟動嚴謹產能開發評估機制

繳不出1.8萬學費…清寒大學生身亡 外婆淚：好好上學卻遇到如此境地

台中霧峰傳街頭喋血案1男1女遭砍 警方證實：行凶是鄰居

藝人「NONO」遭控性侵害6女 二審出庭一語不發

攝影中心／ 記者蘇健忠／台北即時報導

藝人NONO」陳宣裕遭控強制猥褻、強制性交等7罪，士林地院僅認定1次強制性交未遂，判他2年6月徒刑。檢方不服而上訴，台灣高等法院今天下午2點50分開準備程序庭。「NONO」陳宣裕出庭時不發一語、低調不受訪，快速進入高院。

士林地檢署起訴指出，NONO加入藝人吳宗憲所組的「憲憲家族」後知名度提升，2008年至2013年間利用自身知名度及工作機會結識被害人，對6名女子犯下3次強制性交、2次強制猥褻、2次強制性交未遂罪。一審唯一認定有罪的，是NONO被控於2011年透過綜藝節目認識一名女子，他向女子要電話號碼後，提議開車送女子返家，卻將女子載至大稻埕河濱停車場，欲性侵女子遭抵抗而未遂。這名女子事後向親友透露自身經歷，親友在審理期間也證稱，聽她訴說案情時，感受到對方情緒明顯不同以往，士院認為女子指述可信。

被害女子擔心遭輿論指點或影響事業，未聲張或報警，見Me too運動才勇於揭露犯行，NONO在一審辯稱不認識對方，還說「不知為何女子要這樣說自己」，士院依強制性交未遂罪判他2年6月徒刑。

藝人「NONO」陳宣裕遭控強制猥褻、強制性交等7罪，士林地院僅認定1次強制性交未遂，判他2年6月徒刑。檢方不服而上訴，台灣高等法院今天下午2點50分開準備程序庭。「NONO」陳宣裕出庭時不發一語、低調不受訪，快速進入高院。記者蘇健忠／攝影
藝人「NONO」陳宣裕遭控強制猥褻、強制性交等7罪，士林地院僅認定1次強制性交未遂，判他2年6月徒刑。檢方不服而上訴，台灣高等法院今天下午2點50分開準備程序庭。「NONO」陳宣裕出庭時不發一語、低調不受訪，快速進入高院。記者蘇健忠／攝影

猥褻 藝人 NONO 台灣高等法院 性侵

延伸閱讀

NONO遭控性侵害6女二審出庭 「仍拚無罪？」一語不發

藝人「NONO」遭控性侵害6女僅成立1罪 檢方上訴二審首開庭

台中傳播小姐汽旅猝死 男客「滴管」餵毒性侵偷拍…涉重罪遭羈押

全真瑜珈無預警停業遭控詐欺 北檢分案偵辦

相關新聞

藝人「NONO」遭控性侵害6女 二審出庭一語不發

藝人「NONO」陳宣裕遭控強制猥褻、強制性交等7罪，士林地院僅認定1次強制性交未遂，判他2年6月徒刑。檢方不服而上訴，台...

立委批北車性侵案「國門性侵死角」台鐵承諾檢討安全人力

台北車站9日發生竊盜通緝犯邱勝明趁女子酒醉性侵，過程10分鐘無人制止。立委洪孟楷今批評，作為國門的台北車站竟發生這樣犯罪...

北車性侵案非隨機犯案可安心？ 巴毛律師怒：一點都不覺得

台北車站性侵案，警方昨晚澄清被害者和加害者是朋友，澄清並非隨機犯案，呼籲外界安心。對此，權麒法律事務所所長陳宇安在「巴毛...

北車性侵案震驚香港 網友怒：台灣最美麗的風景是人？

台北車站大廳性侵案，傳出受害者是香港女遊客，引起香港媒體注意，多家港媒報導此案件。「港新聞kong.news」Threa...

北車大廳性侵影像外流 北檢：如涉不法依法偵辦

通緝犯邱勝明涉在台北車站大廳性侵酒醉香港女遊客，有電視媒體取得相關影像後打馬賽克播報此案，遭民眾轉載到社群平台，衛福部保...

北車性侵案影像遭媒體擴散 衛福部：接獲14案檢舉、現已全數下架

一名通緝犯日前在台北車站當街性侵外籍女子，竟有電視媒體取得案發當下錄影，並違法於新聞中播報，影片一度被轉載於社群網路平台...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。