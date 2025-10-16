立委批北車性侵案「國門性侵死角」台鐵承諾檢討安全人力

台北車站9日發生竊盜通緝犯邱勝明趁女子酒醉性侵，過程10分鐘無人制止。立委洪孟楷今批評，作為國門的台北車站竟發生這樣犯罪行為，恐有治安死角，台鐵產工及警工會則喊話要求增加保全人力；台鐵公司表示，已與鐵警共同合作提4加強措施，並針對措施人力進行檢討。

竊盜通緝犯邱勝明在台北車站過「街友生活」，9日於大廳與一名香港籍女遊客飲酒，趁女子酒醉性侵，過程十分鐘無人制止，1名馬來西亞籍男遊客目擊請友人報案；警方趕到逮捕邱，依乘機性交、公然猥褻罪移送，並解送歸案服刑。

立委洪孟楷今於立法院交通委員會質詢時指出，台北車站作為國門竟在人來人往的大廳發生犯罪事實，而且發生10分鐘後才被外籍旅客通報，顯示警察巡邏、警示系統需要加強。

台鐵公司總經理馮輝昇說明，該事件是發生在本月9日下午時段，大廳人潮很多，第一時間鐵警接獲通報後，就依據相關資料逮捕嫌犯，目前已送地檢署偵辦。

洪孟楷質疑，犯嫌竟能在下午人潮眾多、且人來人往的台北車站大廳，公然進行犯罪行為且長達10分鐘都沒被發現，是否台北車站有治安死角或監視器未能拍攝的地點，認為應不管是警察巡邏、警示系統都應加強。

此外，台鐵產工表示，台鐵稱要建立聯防機制，由車站、鐵警、保全交錯巡邏，卻是現實上荒謬難以達成。台鐵年初才撤除台北站捷運層保全人力，理由就是經費不足，而月台層保全人力也始終不足，造成員工值勤壓力倍增，如今更要求員工保全交錯巡邏，在不增加保全人力的可能下，根本是空話而已。呼籲台鐵正視保全人力之必要，該花的安全經費必不可少。

台灣警察工作權益推動會說，台鐵作為主要管理人應善盡企業責任，但台鐵產工提出職安事件，已是明顯徵兆，卻看不到台鐵推行完整安全政策，最後又把安全問題全丟給鐵警，鐵警也沒依法的強制力去約束遊民。

警工會指出，台鐵聲明不是解決問題，只是將企業經鞥問題成本外部化，呼籲台鐵應拿出積極管理作為，給予警方於法有據的強制力、定期與鐵警協調巡邏人力。

馮輝昇表示，針對本起事件，台鐵公司已全力配合鐵警局偵辦，並具體提出4項加強台北車站安全防護措施，包含鐵警定點守望密度增加，針對北車大廳、廁所、月台等治安熱點，由每2小時2次定點守望增加至3次以上。

此外，對於站區內旅客異常行為，進行關懷勸導；另外，也協請台北市政府社會局加強無家者的輔導安置。

馮輝昇也指出，針對上述4項加強措施的所需的人力，像是台鐵人員及保員等都會來檢討，最重要的是將安全保護網建立起來，以嚇阻相關犯罪行為；目前會優先處理北車性侵案問題，哪些人力需要鐵警協助，哪些是台鐵人力負責，都會來檢討且與鐵警共同整合資源投入。

此外，馮輝昇也說，除了台北站外，也會針對無家者較多的站點來檢討人力，像是台北站、台中站。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康