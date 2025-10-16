北車性侵案非隨機犯案可安心？ 巴毛律師怒：一點都不覺得

台北車站性侵案，警方昨晚澄清被害者和加害者是朋友，澄清並非隨機犯案，呼籲外界安心。對此，權麒法律事務所所長陳宇安在「巴毛律師混酥團」臉書粉專表示，在台北車站這種首都最大車站發生這種事情，不管是不是隨機，「都很誇張啊，我一點都不覺得這樣我有比較安心」。

巴毛律師表示，警方出來澄清說昨天爆出來的台北車站性侵案件，雙方本來就認識、4個小時之前就有一起飲酒，所以不是隨機犯案。一堆網友更是見獵心喜開始批評女生，「講得好像一起喝酒就可以被怎樣一樣」，夫妻都不能強制為性行為了，難道一起喝酒的朋友就可以嗎？

有網友竟稱被害人沒有什麼反抗，巴毛律師表示，「拜託，她都喝醉倒在地上了」，是已經陷於泥醉的狀態了，根本意識不清，處於不知且不能抗拒的狀態，趁這個時候去撿屍，叫「乘機性交」，跟強制性交一樣。當然女生要學會保護自己很重要，但更應該譴責的是性侵犯。

她說，強制性交是3年以上的重罪，沒有什麼易科罰金，「是真的會進去蹲」，「想體驗監獄風情的可以試試看，撿屍一時爽，監獄涼一場」。