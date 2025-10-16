快訊

聯合報／ 記者楊德宜／台北即時報導

台北車站性侵案，警方昨晚澄清被害者和加害者是朋友，澄清並非隨機犯案，呼籲外界安心。對此，權麒法律事務所所長陳宇安在「巴毛律師混酥團」臉書粉專表示，在台北車站這種首都最大車站發生這種事情，不管是不是隨機，「都很誇張啊，我一點都不覺得這樣我有比較安心」。

巴毛律師表示，警方出來澄清說昨天爆出來的台北車站性侵案件，雙方本來就認識、4個小時之前就有一起飲酒，所以不是隨機犯案。一堆網友更是見獵心喜開始批評女生，「講得好像一起喝酒就可以被怎樣一樣」，夫妻都不能強制為性行為了，難道一起喝酒的朋友就可以嗎？

有網友竟稱被害人沒有什麼反抗，巴毛律師表示，「拜託，她都喝醉倒在地上了」，是已經陷於泥醉的狀態了，根本意識不清，處於不知且不能抗拒的狀態，趁這個時候去撿屍，叫「乘機性交」，跟強制性交一樣。當然女生要學會保護自己很重要，但更應該譴責的是性侵犯。

她說，強制性交是3年以上的重罪，沒有什麼易科罰金，「是真的會進去蹲」，「想體驗監獄風情的可以試試看，撿屍一時爽，監獄涼一場」。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

台北車站發生性侵案，舉國譁然，現場設公告「此處禁止躺臥、飲酒、抽菸等行為」。記者季相儒／攝影
台北車站 性侵 律師

相關新聞

藝人「NONO」遭控性侵害6女 二審出庭一語不發

藝人「NONO」陳宣裕遭控強制猥褻、強制性交等7罪，士林地院僅認定1次強制性交未遂，判他2年6月徒刑。檢方不服而上訴，台...

立委批北車性侵案「國門性侵死角」台鐵承諾檢討安全人力

台北車站9日發生竊盜通緝犯邱勝明趁女子酒醉性侵，過程10分鐘無人制止。立委洪孟楷今批評，作為國門的台北車站竟發生這樣犯罪...

北車性侵案非隨機犯案可安心？ 巴毛律師怒：一點都不覺得

台北車站性侵案，警方昨晚澄清被害者和加害者是朋友，澄清並非隨機犯案，呼籲外界安心。對此，權麒法律事務所所長陳宇安在「巴毛...

北車性侵案震驚香港 網友怒：台灣最美麗的風景是人？

台北車站大廳性侵案，傳出受害者是香港女遊客，引起香港媒體注意，多家港媒報導此案件。「港新聞kong.news」Threa...

北車大廳性侵影像外流 北檢：如涉不法依法偵辦

通緝犯邱勝明涉在台北車站大廳性侵酒醉香港女遊客，有電視媒體取得相關影像後打馬賽克播報此案，遭民眾轉載到社群平台，衛福部保...

北車性侵案影像遭媒體擴散 衛福部：接獲14案檢舉、現已全數下架

一名通緝犯日前在台北車站當街性侵外籍女子，竟有電視媒體取得案發當下錄影，並違法於新聞中播報，影片一度被轉載於社群網路平台...

