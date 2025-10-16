北車性侵案震驚香港 網友怒：台灣最美麗的風景是人？

快訊

聯合報／ 記者楊德宜／台北即時報導

台北車站大廳性侵案，傳出受害者是香港女遊客，引起香港媒體注意，多家港媒報導此案件。「港新聞kong.news」Threads的該案件報導，香港網友紛紛表示憤怒，「竟然沒有人幫忙」、「台灣人自誇的人情味還在嗎」、「原來周圍那麼多人，都沒有人去阻止他」、「現在台灣的治安真的令人擔心」。

台北車站大廳9日下午，通緝犯邱勝明眾目睽睽下涉嫌性侵女子，不只國內譁然，香港媒體也爭相報導。尤其當時多人目擊，卻沒有人上前阻止，直到2樓的馬來西亞籍旅客發現後，委託友人幫忙報警，邱勝明才被警方逮捕。

港媒報導後，香港網友表示，「報案者馬來西亞人，受害者是香港人，加害人是台灣人，10分鐘都沒人制止幫手，台灣最美麗的風景是人？」、「沒人幫忙就算了，為什麼沒人報警」、「真的看了非常生氣。正常人看到那種情況都會馬上制止他吧。我看到其他人說，有些台灣年輕人在現場拍影片，真是太過分了」、「下午應該整個台北車站滿人，完全不能置信，又完全無保安人員發現」。

也有網友認為，「台灣人這樣的冷漠，真的令人心寒」、「這幾年台灣真的愈來愈像鬼島了」、「不是說台灣很安全，筆電手機放著都不會有人拿，怎麼醉酒女就被人撿了呢」、「通緝犯還敢大搖大擺地出現在車站，先犀利」、「只要是香港人受害，台灣人馬上變得很冷漠」、「如果在中環站發生，不用10秒就被制伏了」、「台灣人全都跑去花蓮打卡了，連超人都幫不上忙」、「逃犯天堂，行人地獄」、「遊客覺得奇怪，當地人習以為常」。

一名香港網友曾造訪台灣，他表示，「撇開這次事件不說，我完全不明白為什麼一個交通樞紐的大堂，竟然可以長期讓人在那裡逗留、坐在地上。台北車站的管理真的很有問題，我之前經過也覺得很奇怪」。也有台灣人留言，「台灣人路過，我真的不知道還能多說什麼，實在是很抱歉，非常抱歉」。

台北車站日前發生通緝犯公然涉嫌性侵女子，鐵路警察提高見警率。記者季相儒／攝影
