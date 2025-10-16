北車大廳性侵影像外流 北檢：如涉不法依法偵辦

通緝犯邱勝明涉在台北車站大廳性侵酒醉香港女遊客，有電視媒體取得相關影像後打馬賽克播報此案，遭民眾轉載到社群平台，衛福部保護司針對民眾檢具案件內容，通知媒體及網路平台後移除、下架相關影像。對於性影像外流，台北地檢署表示，如發現涉有不法，將依法偵辦。

衛福部性影像處理中心接獲檢舉，電視台播送北車大廳性侵案影像，已通知業者移除影片，且呼籲勿揭露被害人身分隱私。據悉，民眾若散布性影像恐觸犯個人資料保護法、刑法妨害風化罪、妨害性隱私罪等。北檢對此表示，如發現涉有不法，將依法偵辦。

全案源於，44歲邱勝明因竊盜等案件遭判刑，應合併執行徒刑6月，可易科罰金，但未繳納罰金被通緝，出沒在台北車站大廳；今年10月9日邱在北車大廳見香港女遊客酒醉倒地，呈現泥醉狀態，涉拖著女遊客到牆邊侵犯得逞，位處北車二樓的遊客目擊現場報案。

鐵路警察獲報後調閱監視器逮捕犯嫌到案，經移送北檢後解送桃園地檢署歸案，警方也報請檢察官指揮偵辦性侵案件，檢察官日前已完成被害女遊客筆錄。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康