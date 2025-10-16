快訊

LINE免費貼圖3款！「好寶寶貼紙」登場、還有「放假去」圖案上班族必備

提醒市長要注意…應曉薇議會涉恐嚇騷擾證人 法院裁定「加保500萬」

中職／「12強後人生變不一樣」 陳傑憲泛淚：說沒壓力是騙人的

聽新聞
0:00 / 0:00

北車大廳性侵影像外流 北檢：如涉不法依法偵辦

聯合報／ 記者蕭雅娟／台北即時報導

通緝犯邱勝明涉在台北車站大廳性侵酒醉香港女遊客，有電視媒體取得相關影像後打馬賽克播報此案，遭民眾轉載到社群平台，衛福部保護司針對民眾檢具案件內容，通知媒體及網路平台後移除、下架相關影像。對於性影像外流，台北地檢署表示，如發現涉有不法，將依法偵辦。

衛福部性影像處理中心接獲檢舉，電視台播送北車大廳性侵案影像，已通知業者移除影片，且呼籲勿揭露被害人身分隱私。據悉，民眾若散布性影像恐觸犯個人資料保護法、刑法妨害風化罪、妨害性隱私罪等。北檢對此表示，如發現涉有不法，將依法偵辦。

全案源於，44歲邱勝明因竊盜等案件遭判刑，應合併執行徒刑6月，可易科罰金，但未繳納罰金被通緝，出沒在台北車站大廳；今年10月9日邱在北車大廳見香港女遊客酒醉倒地，呈現泥醉狀態，涉拖著女遊客到牆邊侵犯得逞，位處北車二樓的遊客目擊現場報案。

鐵路警察獲報後調閱監視器逮捕犯嫌到案，經移送北檢後解送桃園地檢署歸案，警方也報請檢察官指揮偵辦性侵案件，檢察官日前已完成被害女遊客筆錄。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

台北車站日前發生通緝犯性侵女子案，台鐵與鐵警局召開安全聯防會議，提出4項措施，包括鐵警定點守望密度增加。記者季相儒／攝影
台北車站日前發生通緝犯性侵女子案，台鐵與鐵警局召開安全聯防會議，提出4項措施，包括鐵警定點守望密度增加。記者季相儒／攝影

台北車站 通緝 性侵

延伸閱讀

臨時工不滿女友分手…拿美工刀脅迫性侵拍性愛片 判關7年3月定讞

游淑慧被控誹謗京華城容積違失「金流異常」 北檢不起訴

北車及松山區分別發生當眾性侵與性騷案件 北市警局：即日起強化巡邏

狂喝3瓶金門高粱…通緝犯北車大廳性侵港女 警證實兩人為朋友關係

相關新聞

北車性侵案非隨機犯案可安心？ 巴毛律師怒：一點都不覺得

台北車站性侵案，警方昨晚澄清被害者和加害者是朋友，澄清並非隨機犯案，呼籲外界安心。對此，權麒法律事務所所長陳宇安在「巴毛...

北車性侵案震驚香港 網友怒：台灣最美麗的風景是人？

台北車站大廳性侵案，傳出受害者是香港女遊客，引起香港媒體注意，多家港媒報導此案件。「港新聞kong.news」Threa...

北車大廳性侵影像外流 北檢：如涉不法依法偵辦

通緝犯邱勝明涉在台北車站大廳性侵酒醉香港女遊客，有電視媒體取得相關影像後打馬賽克播報此案，遭民眾轉載到社群平台，衛福部保...

北車性侵案影像遭媒體擴散 衛福部：接獲14案檢舉、現已全數下架

一名通緝犯日前在台北車站當街性侵外籍女子，竟有電視媒體取得案發當下錄影，並違法於新聞中播報，影片一度被轉載於社群網路平台...

中華電信科長酒後性騷吻部屬 議員林珍羽要求勞動局速開罰

中華電信一名科長遭控在今年1月公司尾牙時，酒後對女同事伸狼爪、親吻臉頰，中華電信工會上午赴北市府陳情，針對中華電信逾期未...

通緝犯北車性侵 從破窗理論看台灣治安全面崩壞

台北車站，曾經是一個象徵「自由、安全、現代」的地標，如今卻成了國恥現場。通緝犯長期潛伏，當眾性侵香港遊客，驗證了犯罪學研究的「破窗理論」，這不只是一件刑案，而是國家治理全面潰敗的證明。當犯罪者能在首都心臟悠遊無阻、受害者在國門被踐踏尊嚴，台灣還有資格自稱「最安全的亞洲民主國家」嗎？

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。