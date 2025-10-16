北車性侵案影像遭媒體擴散 衛福部：接獲14案檢舉、現已全數下架

一名通緝犯日前在台北車站當街性侵外籍女子，竟有電視媒體取得案發當下錄影，並違法於新聞中播報，影片一度被轉載於社群網路平台。衛福部保護司今天表示，昨天至今天上午，性影像處理中心共接獲有關本案14件民眾檢具案件，第一時間通知媒體及網路平台業者後，目前均已依規定完成移除、下架。

除影像外，性侵案加害人及被害人關係、被害人國籍等，陸續在媒體曝光，衛福部長石崇良上午受訪時，呼籲各界別再報導被害人相關資訊，否則將請地方政府依「性侵害防治法」查明並嚴懲。衛福部保護司表示，依該法規定，媒體不得報導或記載有被害人之姓名或其他足資識別身分之資訊，違反者可由主管機關處6至60萬元，並令其限期改善，屆期未改得按次處罰。

衛福部保護司指出，多名民眾向性影像中心檢舉，電視台播報性侵案畫面，接獲檢舉後，性影像中心已通知業者，24小時內應移除相關影片，並由地方政府做行政處分，若未在時間內下架，可依法處6萬至60萬新台幣罰鍰，且業者若屢次不願移除，可「按次處罰」，最重可對業者採取「封網」措施，呼籲民眾請勿下載、重製、轉傳、分享相關性影片。