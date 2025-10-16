中華電信科長酒後性騷吻部屬 議員林珍羽要求勞動局速開罰

快訊

聯合報／ 記者楊正海／台北即時報導

中華電信一名科長遭控在今年1月公司尾牙時，酒後對女同事伸狼爪、親吻臉頰，中華電信工會上午赴北市府陳情，針對中華電信逾期未結案，請北市勞動局依性平法立即開罰。對此，北市勞動局承諾，案件已經送性平會，會盡速辦理。

工會訴求指出，針對中華電信公司逾期未結案及調查瑕疵，台北市政府應依性別工作平等法第38-1條第2項，針對中華電信公司違反同法第13條第2項之行為，處罰2萬至100萬元，不應再拖延。

由於申訴人已依法向地方主管機關申訴，工會認為北市政府加速調查程序，確保落實職場性騷擾零容忍精神。另外，中華電信公司應究責高階主管，因為此案導致公司形象受損，甚至可能影響ESG 評分，北市府除應開罰外，中華電信公司亦應追究相關主管責任。

台北市議員林珍羽也前往聲援，她指出，勞動局說應該進入性平會去審議，可是從7月申訴到現在卻都沒開會，且性平會應該是1至2個月會開一次。她說，昨天台北車站發生離譜的性侵案，北市成為性侵的犯罪地點，不要再變成性騷的溫床。

北市勞動局表示，對於任何職場性騷擾行為，絕不姑息、絕不寬貸。該案已受理並調查告一段落，相關資料將送交性別平等工作委員會審議，並依規定儘速辦理。

勞動局強調，絕對以最高且最嚴謹的態度，維護職場安全，全力捍衛及保障勞工的尊嚴與權益。再次重申，對於職場性騷擾，北市勞動局絕對零容忍、零退讓，一切依規定辦理。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

中華電信爆性騷擾案，議員林珍羽聲援工會，要求北市勞動局盡速開罰。圖／林珍羽提供
中華電信爆性騷擾案，工會今前往北市府大門陳情，要求北市勞動局盡速開罰。圖／林珍羽提供
