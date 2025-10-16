北車性侵案延燒 警政署長：那場所不能「飲酒作樂」

快訊

聯合報／ 記者張曼蘋／台北即時報導

台北車站日前發生通緝犯性侵案，台鐵公司與鐵警局開會，提出加強北車安全防護措施。民進黨立委黃捷今質詢時問及死角問題，警政署長張榮興表示，鐵路警察局跟台鐵及保全三方面做檢討，但要呼籲台鐵不是一個喝酒、飲酒的地方，這個可能就是酒醉後一個狀況，那個場所不能在那飲酒作樂。

立法院內政委員會今邀內政部長劉世芳、海洋委員會主委管碧玲、張榮興、消防署長蕭煥章就「警察、消防、海巡、移民及空中勤務總隊人員危勞津貼及退休權益之保障」專題報告並備質詢。

黃捷質詢時問到關於外流影像的處理與下架問題，劉世芳表示，第一時間發現這個狀況時，已經要求警政同仁要處理，因為這樣的部分對於受害者或者對於整個社會都不是正面的。

張榮興表示，第一時間就是要求下架跟屏蔽，針對散播行為也會去做了解跟偵查，目前影響都不是透過公家的系統、不是透過警政，也不是透過台鐵系統流出去，可能是民眾拍攝，「這是一個非常要不得的行為。」

黃捷追問北車人來人往，卻還是有場域安全與死角問題。張榮興說，有做台鐵全面的檢討，鐵路警察局跟台鐵站方及保全三方面做研議，也包括駐點增加，來保障旅客安全，請民眾放心。

張榮興話鋒一轉說，想做呼籲就是說台鐵那個地方不是「一個喝酒、飲酒的一個地方」，這個可能就是喝了酒之後，酒醉之後的一個狀況，這是一個公共的場所，呼籲那個場所不能在那邊飲酒作樂。

黃捷則緩頰說，當然不論行為是什麼，只要是性罪犯就是罪大惡極，就是必須要繩之以法，拜託警政署加強處理。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

立法院內政委員會今邀內政部長劉世芳（圖）等就「警察、消防、海巡、移民及空中勤務總隊人員危勞津貼及退休權益之保障」專題報告並備質詢。記者張曼蘋／攝影
警政署長張榮興（左）表示，鐵路警察局跟台鐵及保全三方面做檢討，但要呼籲台鐵不是一個喝酒、飲酒的地方，這個可能就是酒醉後一個狀況，那個場所不能在那飲酒作樂。圖／聯合報系資料照
