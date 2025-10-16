快訊

北車性侵案被害人國籍資訊遭曝光 石崇良說重話：將查明、嚴懲

聯合報／ 記者林琮恩／台北即時報導

台北車站發生當街性侵案，一名通緝犯佯裝街友，將一名醉酒外籍女子壓制於牆邊，性侵近10分鐘得逞，有電視台將取得並播報疑為民眾錄下的案發情況。衛福部昨發呼籲民眾勿散播影像，也勿談論被害人身份，但後續新聞報導，仍揭露被害人國籍等身分。對此，衛福部長石崇良表示，將請地方政府查明、嚴懲。

隨案件發展，各家媒體陸續報導相關細節，包括加害人與被害人關係，以及被害外籍女子國籍等身分資訊。石崇良表示，依性侵害防治法規定，任何人都不得以任何方式揭露性侵案件被害人資訊，衛福部已透過新聞稿及社群媒體呼籲各界，應保護被害人，避免二次傷害，不論是用何種方式取得被害人資訊，都不可再傳播，已請地方政府依法查明並嚴懲。

針對電視媒體流出性侵案發當下的影片，石崇良表示，拍攝影片行為已經違反，何況是上架、傳播，業者一定要將影片下架，也呼籲民眾不論是以任何管道取得該影片，都不可再行散布。

衛福部保護司昨指出，有民眾向性影像中心檢舉，電視台播報性侵案畫面，中心接獲檢舉後，已通知業者移除相關影片，並由地方政府開出行政處分，並限制業者，在處分開立24小時內下架，若業者未在時間內下架，可依法處6萬至60萬新台幣罰鍰，且業者若屢次不願移除，可「按次處罰」，最重可對業者採取「封網」措施。

衛福部保護司副司長郭采榕呼籲，民眾請勿下載、重製、轉傳、分享相關性影片，並勿肉搜、討論、揭露被害人身分隱私，若未經同意散布性影像，最重可處5年以下有期徒刑，因此請勿下載、重製、轉傳、分享此案相關性影像，也切勿在網路上肉搜、談論性影像遭散布之被害人身分隱私等，避免對受害人造成二度傷害。

衛福部長石崇良表示，依性侵害防治法規定，任何人都不得以任何方式揭露性侵案件被害人資訊。記者林琮恩／攝影

被害人 影片

相關新聞

北車性侵案被害人國籍資訊遭曝光 石崇良說重話：將查明、嚴懲

台北車站發生當街性侵案，一名通緝犯佯裝街友，將一名醉酒外籍女子壓制於牆邊，性侵近10分鐘得逞，有電視台將取得並播報疑為民...

北車性侵案 張榮興：加強勤務規畫、見警率 請民眾安心

台北車站日前發生通緝犯性侵女子案，台鐵公司與鐵警局召開安全聯防會議，提出加強北車安全防護措施。警政署長張榮興今赴內政委員...

北車性侵案延燒 警政署長：那場所不能「飲酒作樂」

台北車站日前發生通緝犯性侵案，台鐵公司與鐵警局開會，提出加強北車安全防護措施。民進黨立委黃捷今質詢時問及死角問題，警政署...

北市露鳥男強拉妙齡女 路人勇敢援救：盡公民義務 一起守護善良與安全

台北車站大廳9日發生離譜當眾性侵案，多人目擊，當下卻無人伸援。而14日台北市松山區發生街友大街上涉嫌脫褲露鳥，還強拉一名...

遭台中狼師長期性騷...女學生「怕考不上第一志願」 一再隱忍

台中1名補習班男老師指導女學生多年產生情愫，明知對方仍在讀國中，竟長期趁教室無人對她擁抱、親吻，還大膽要求她坐自己大腿並...

引狼入室…搬運工對女雇主稱需除煞趁機亂摸 法官重判1年

彰化縣李姓男子前往女雇主家中擔任搬運工時，突對女雇主說她家中「有不好的東西」，他可幫忙除煞，女雇主因心生害怕，又覺得自己...

