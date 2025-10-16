北車性侵案被害人國籍資訊遭曝光 石崇良說重話：將查明、嚴懲

台北車站發生當街性侵案，一名通緝犯佯裝街友，將一名醉酒外籍女子壓制於牆邊，性侵近10分鐘得逞，有電視台將取得並播報疑為民眾錄下的案發情況。衛福部昨發呼籲民眾勿散播影像，也勿談論被害人身份，但後續新聞報導，仍揭露被害人國籍等身分。對此，衛福部長石崇良表示，將請地方政府查明、嚴懲。

隨案件發展，各家媒體陸續報導相關細節，包括加害人與被害人關係，以及被害外籍女子國籍等身分資訊。石崇良表示，依性侵害防治法規定，任何人都不得以任何方式揭露性侵案件被害人資訊，衛福部已透過新聞稿及社群媒體呼籲各界，應保護被害人，避免二次傷害，不論是用何種方式取得被害人資訊，都不可再傳播，已請地方政府依法查明並嚴懲。

針對電視媒體流出性侵案發當下的影片，石崇良表示，拍攝影片行為已經違反，何況是上架、傳播，業者一定要將影片下架，也呼籲民眾不論是以任何管道取得該影片，都不可再行散布。

衛福部保護司昨指出，有民眾向性影像中心檢舉，電視台播報性侵案畫面，中心接獲檢舉後，已通知業者移除相關影片，並由地方政府開出行政處分，並限制業者，在處分開立24小時內下架，若業者未在時間內下架，可依法處6萬至60萬新台幣罰鍰，且業者若屢次不願移除，可「按次處罰」，最重可對業者採取「封網」措施。