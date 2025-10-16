北車性侵案 張榮興：加強勤務規畫、見警率 請民眾安心

台北車站日前發生通緝犯性侵女子案，台鐵公司與鐵警局召開安全聯防會議，提出加強北車安全防護措施。警政署長張榮興今赴內政委員會受訪表示，北車事發後，鐵路警察局跟台鐵站方、保全人員都加強勤務規畫，見警率等等，要保障旅客安全，請民眾安心。

立法院內政委員會今邀內政部長劉世芳、海洋委員會主委管碧玲、張榮興、消防署長蕭煥章就「警察、消防、海巡、移民及空中勤務總隊人員危勞津貼及退休權益之保障」專題報告並備質詢。

張榮興會前被問及北車性侵一案，他說，北車這個案件發生之後，那鐵路警察局跟台鐵站方及保全人員，有加強這一個勤務的規畫，包括見警率、還有守望點，「我們要保障旅客的安全，請民眾安心。」

媒體追問國安局昨說已經跟警政署溝通，要警政署反跟拍。張榮興說，對於這些跟拍的這個案件，保六總隊有負責政府首長的安危工作，有加強一些訓練跟反應的機制，如果有發現的狀況，一定會立即來做制止或報案，會依法來辦。

張榮興說，目前就是政府機關的部會首長，都有派隨扈，這些會做加強反跟拍或反跟監，做相關勤務的一個規畫跟訓練。張榮興孩說，目前發生的這個狀況之後，是還沒有發現相關跟拍。

至於是人數上調整還是勤務，張榮興強調，就是加強勤務的一個作為，部長的隨扈本來就是有派了，就是沒有增加人員，就是加強他們的勤務的作為跟警覺性。