北車性侵案 張榮興：加強勤務規畫、見警率 請民眾安心

聯合報／ 記者張曼蘋／台北即時報導

台北車站日前發生通緝犯性侵女子案，台鐵公司與鐵警局召開安全聯防會議，提出加強北車安全防護措施。警政署長張榮興今赴內政委員會受訪表示，北車事發後，鐵路警察局跟台鐵站方、保全人員都加強勤務規畫，見警率等等，要保障旅客安全，請民眾安心。

立法院內政委員會今邀內政部長劉世芳、海洋委員會主委管碧玲、張榮興、消防署長蕭煥章就「警察、消防、海巡、移民及空中勤務總隊人員危勞津貼及退休權益之保障」專題報告並備質詢。

張榮興會前被問及北車性侵一案，他說，北車這個案件發生之後，那鐵路警察局跟台鐵站方及保全人員，有加強這一個勤務的規畫，包括見警率、還有守望點，「我們要保障旅客的安全，請民眾安心。」

媒體追問國安局昨說已經跟警政署溝通，要警政署反跟拍。張榮興說，對於這些跟拍的這個案件，保六總隊有負責政府首長的安危工作，有加強一些訓練跟反應的機制，如果有發現的狀況，一定會立即來做制止或報案，會依法來辦。

張榮興說，目前就是政府機關的部會首長，都有派隨扈，這些會做加強反跟拍或反跟監，做相關勤務的一個規畫跟訓練。張榮興孩說，目前發生的這個狀況之後，是還沒有發現相關跟拍。

至於是人數上調整還是勤務，張榮興強調，就是加強勤務的一個作為，部長的隨扈本來就是有派了，就是沒有增加人員，就是加強他們的勤務的作為跟警覺性。

劉世芳補充，「沒有啦，就是（人數）沒有調整的意思。」

警政署長張榮興今赴內政委員會受訪表示，北車事發後，鐵路警察局跟台鐵站方、保全人員都加強勤務規畫，見警率等等，要保障旅客安全，請民眾安心。圖／聯合報系資料照
台北車站日前發生通緝犯性侵女子案，台鐵與鐵警局召開安全聯防會議，提出4項措施。圖／聯合報系資料照
相關新聞

北車性侵案被害人國籍資訊遭曝光 石崇良說重話：將查明、嚴懲

台北車站發生當街性侵案，一名通緝犯佯裝街友，將一名醉酒外籍女子壓制於牆邊，性侵近10分鐘得逞，有電視台將取得並播報疑為民...

北車性侵案延燒 警政署長：那場所不能「飲酒作樂」

台北車站日前發生通緝犯性侵案，台鐵公司與鐵警局開會，提出加強北車安全防護措施。民進黨立委黃捷今質詢時問及死角問題，警政署...

北市露鳥男強拉妙齡女 路人勇敢援救：盡公民義務 一起守護善良與安全

台北車站大廳9日發生離譜當眾性侵案，多人目擊，當下卻無人伸援。而14日台北市松山區發生街友大街上涉嫌脫褲露鳥，還強拉一名...

遭台中狼師長期性騷...女學生「怕考不上第一志願」 一再隱忍

台中1名補習班男老師指導女學生多年產生情愫，明知對方仍在讀國中，竟長期趁教室無人對她擁抱、親吻，還大膽要求她坐自己大腿並...

引狼入室…搬運工對女雇主稱需除煞趁機亂摸 法官重判1年

彰化縣李姓男子前往女雇主家中擔任搬運工時，突對女雇主說她家中「有不好的東西」，他可幫忙除煞，女雇主因心生害怕，又覺得自己...

