北市露鳥男強拉妙齡女…路人勇敢援救：盡公民義務 一起守護善良與安全

台北車站大廳9日發生離譜當眾性侵案，多人目擊，當下卻無人伸援。而14日台北市松山區發生街友大街上涉嫌脫褲露鳥，還強拉一名外出倒垃圾的年輕女子到暗處，幸有多名路人見義勇為。率先救人的是一對共騎機車的情侶檔，女方在Threads發文表示，只是在能力所及盡公民義務，相信大部分人遇到這種事一定也會出手幫忙。

台北市松山區14日晚上10時許，59歲徐姓街友在街上拉扯1名20多歲女子，褲子褪至大腿處涉嫌露出下體猥褻。因受害女子驚嚇尖叫，多名路人聞聲阻止，第一時間救人的是機車騎士和後座的女友，兩人目睹徐男犯行，行經後立刻折返。對向車道的騎士和多名路人也幫忙將徐男團團圍住，協助報警。

網友「bellonahsieh」昨天凌晨在Threads寫下這場驚魂記。她表示，慶生完返家途中，發現有街友在路邊企圖侵犯女孩子，「當下都想直接騎車撞過去」，幸好她的男友身材高壯，發揮嚇阻效果，而且還有好幾名路人也都衝過來幫忙。

她表示，身為在成長過程中遇過各種騷擾的女性，非常能同理受害者的驚恐無助，遇到這種事當下真的會腦筋一片空白，所以她很遺憾，也非常心疼受害人的遭遇。她也非常感謝願意停下腳步、停下機車一起衝來圍住徐男，以及陪伴安撫受害者直到警方到場的民眾。

她表示，後來看到北車也發生事件，而且是過一段時間才被注意到，也很讓人難過。希望大家都能守望相助，讓社會更安全，也祝福受害者早日走出陰影。「再次感謝大家的關心，也希望未來能有更多人一起守護這份善良與安全」。