遭台中狼師長期性騷...女學生「怕考不上第一志願」 一再隱忍

台中1名補習班男老師指導女學生多年產生情愫，明知對方仍在讀國中，竟長期趁教室無人對她擁抱、親吻，還大膽要求她坐自己大腿並摸胸，少女害怕考不上第一志願一再隱忍；法院痛批男子不尊師道，但考量他賠償和解獲原諒，依性騷、猥褻共32罪判他2年，緩刑5年，可上訴。

檢警調查，男子2018年起經營補習班並擔任教師，其中1名女學生自國小3、4年級就開始補習，男子也長期接送其上下課，因密集照顧下對她產生情緒。

檢警查出，男子2023年4月至2024年3月間，明知女學生已經升上國中，當時年僅14、15歲，竟然以每3周1至2次頻率，趁著教室內沒有其他學生、人員在場時，以突然擁抱、親吻方式，至少性騷少女31次。

此外，男子2024年3月間，又趁著教室內只剩下他和少女獨處機會，竟然要求對方背向、坐上其大腿，再手伸進其內衣摸胸猥褻，少女擔心若不從，男子恐不會在課業上協助她考上第一志願，只好委屈隱忍遭男子摸1、2分鐘，直到家長到場後，男子才停手並對少女親吻額頭。

台中地院審理時，男子就被控性騷、猥褻未成年人均坦承不諱，女學生也指證歷歷，遇害後甚至到身心診所就醫，男子事後也自行寫下悔過書。

中院指出，男子經營補習班兼任教師，明知「師者，所以傳道、授業、解惑也。」老師不僅是學生知識的傳遞者，更是學生人格養成階段的引導者，卻不恪遵師道，僅為滿足個人私慾，對少女性騷、猥褻釀身心受創。