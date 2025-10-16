聽新聞
0:00 / 0:00
北車大廳爆性侵／婦團呼籲：應加強監控、救援機制
婦援會、司改會表示，台北車站大廳站內有許多監視器，加害人拖行被害人並當眾性侵害，待外國民眾報案後，警察才到現場處理，可見站內安全亮起紅燈，維護民眾人身安全監控機制失靈，強力呼籲台鐵和台北市政府檢視北車等公共空間安全，例如有無路人求助警鈴、快速通報方式標示等，應加強人身安全監控與救援機制。
婦援會表示，事件發生於連假前一天的車站大廳，現場有許多人，卻未見即時的路人介入，凸顯了社會對性暴力的冷漠與誤解，建議政府應廣泛宣傳教育友善路人甲介入的重要性，見義勇為不等於以身涉險，路人甲可透過適時的呼喊、通知現場人員或直接報警等安全介入策略。
「民眾勿轉傳事件影片」
婦援會也發現，事件曝光後，在新聞報導和社群平台的留言區仍可見對被害者的檢討與羞辱，甚至有人公然索求無碼影片。這樣的言論不僅是對被害者的二次傷害，更形同助長性別暴力文化。婦援會與司改會呼籲民眾勿轉傳影片，譴責被害人，以減少被害人加重創傷，同時呼籲平台業者應積極審查、下架相關留言，共同抵制這種加害言論。
北車大廳驚傳駭人性侵案件，一度傳出行為人是街友，經循線逮捕發現男子是通緝犯。北市社會局昨表示嫌疑人並非列冊街友，勿做不適當連結。
而目前北市列冊街友共四○三人，在北車就有二○二人，一般只要發現有人連兩周露宿就會列冊輔導，熱點社工每天訪視，主要關心街友身體狀況、是否需要就醫等；考量北車、艋舺公園聚集街友較多，每兩周會會同警察局、衛生局等進行晚間聯合稽查，確認身分並維持秩序。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言