北車大廳驚爆性侵 鐵警急補洞

台北車站日前發生通緝犯性侵女子案，台鐵與鐵警局召開安全聯防會議，提出4項措施，包括鐵警定點守望密度增加。記者季相儒／攝影

竊盜通緝犯邱勝明在台北車站過「街友生活」，九日於大廳與一名香港籍女遊客飲酒，趁女子酒醉性侵，過程十分鐘無人制止，一名馬來西亞籍男遊客目擊請友人報案；警方趕到逮捕邱，依乘機性交、公然猥褻罪移送，並解送歸案服刑。

案發地 距警所僅八十公尺

這是北車大廳首起性侵案，由於大廳人潮眾多，加上距離同在北車一樓大廳內的鐵路警察局台北分駐所僅八十公尺，震驚社會。

「人愈多的地方，愈容易隱藏異狀。」一名鐵路警官說，案發位置非治安死角，但正因人流頻繁、空間開闊，反而更難察覺異狀，被害人醉倒在地被侵犯，外人乍看會以為是被人攙扶，若當下有辦法呼救，鐵警分駐所就在不到一百公尺內，警察一定能在半分鐘內趕抵，但被害人未發出求救聲，加上發生於巡邏的短暫空窗期，警方難以察覺。

他說，北車空間管理權屬台鐵，鐵警主要負責巡邏與執法，「車站是公共空間，民眾可以坐、可以休息，我們不能僅因為有人坐在地上，就直接判定他是街友或驅離。」

據了解，鐵警在北車巡邏路線每兩小時一次，巡簽熱點在廁所、電梯、金融機構等死角，大廳屬治安相對安全區域沒設巡邏箱，但為巡邏線經過處。鐵警表示，已增加守望巡邏密度，並和台鐵建立安全聯防網，由鐵警、保全及車站人員每半小時交錯派員巡邏，以防事件再發生。

台鐵公司表示，已全力配合鐵警局偵辦，並具體提出四項加強台北車站安全防護措施，包含鐵警定點守望密度增加，針對北車大廳、廁所、月台等治安熱點，由每兩小時兩次定點守望增加至三次以上。

此外，對於站區內旅客異常行為，進行關懷勸導；另外，也協請台北市政府社會局加強無家者的輔導安置

港女疑花光旅費 北車待四天

警方調查，四十四歲邱勝明今年初因偷小貨車、微型電動二輪車，犯兩起竊盜案判應執行六月徒刑，可易科罰金，他未繳罰金，上月卅日被桃園地檢署發布通緝；被害香港女子持觀光簽來台旅遊，疑因「旅費殆盡」，在北車大廳待四天因而與邱接觸。

據調查，九日上午十一時許，邱與被害女子、數名居無定所者，在北車大廳東側席地而坐飲酒，眾人喝掉三瓶高粱酒，被害女子酒醉倒地，被邱上下其手；下午三時許眾人散去，邱把女子拉到牆邊，性侵得逞，過程約十分鐘。

一名來台旅行的馬籍男大學生從二樓目睹，拿手機錄下影片，請同行台灣友人報警。鐵警趕抵，發現邱和女子待在現場，邱已停止侵犯行為，見女子意識不清送醫治療，調閱監視器畫面確認犯行，依現行犯逮捕邱，詢後移送；女子製作筆錄後已搭機返回香港。

檢警清查，邱犯毒品、酒駕、竊盜等案多次入獄，因酒駕兩個月前又被判刑六月；這次犯性侵案，因被通緝，台北地檢署令入台北看守所執行。

案發地點在售票處正對面牆壁，台鐵公司昨上午緊急在該處拉起長達數十公尺紅龍柱，張貼公告「禁止躺臥、飲酒、抽菸等行為」。