北車大廳爆性侵／目擊遊客震驚 「10分鐘無人制止」

通緝犯邱勝明在台北車站性侵醉倒香港籍女子，過程約八至十分鐘，期間人潮穿梭卻無人制止，直到一名馬來西亞籍男大學生報警逮捕邱。

這名男大生昨天受訪說，現場無人察覺異狀，讓他很意外，發現後趕緊請朋友報案，他對台灣治安印象良好，目睹性侵案很震驚。

男大生回憶說，案發當時他在北車二樓等朋友，準備一同搭車前往宜蘭，當他倚欄張望確認朋友位置時，突然發現一名男子拖著一名女子朝牆邊移動，舉止詭異，引起注意。

「我觀察了一下，發現一樓的人好像都沒注意到！」他說，起初懷疑男子可能只是想扶人起來，但隨著動作愈來愈不對勁，他意識到情況不單純，立即拿出手機錄影蒐證，並請同行的台灣友人撥打一一○報警，兩人隨後趕往一樓的鐵路警察局台北分駐所報案。

他說，事發時間雖是國慶連假前一天，但車站人潮比預期少，多數旅客行色匆匆，有人甚至擦肩而過也未撇頭查看，「現場除了有一、兩名遊民似乎注意到外，幾乎沒有人察覺異狀，真的很意外。」

他指出，當時報完案後就趕著搭火車去宜蘭，離開之前看到警察在事發現場協助被害女子就醫，也在附近逮捕犯嫌，由於去完宜蘭後又要搭機回馬來西亞，是由台灣的朋友再回台北做的證人筆錄。

他說，雖然不是在台灣念書，但因扯鈴比賽關係多次來台，對台灣治安印象良好，「這次真的很震驚，不過我相信應該只是特例」，但話鋒一轉，他很怕現場有小孩經過目擊，「如果有小孩看到，那真的會很嚴重。」