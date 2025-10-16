聽新聞
0:00 / 0:00

北車大廳爆性侵／目擊遊客震驚 「10分鐘無人制止」

聯合報／ 記者翁至成／台北報導

通緝犯邱勝明在台北車站性侵醉倒香港籍女子，過程約八至十分鐘，期間人潮穿梭卻無人制止，直到一名馬來西亞籍男大學生報警逮捕邱。

這名男大生昨天受訪說，現場無人察覺異狀，讓他很意外，發現後趕緊請朋友報案，他對台灣治安印象良好，目睹性侵案很震驚。

男大生回憶說，案發當時他在北車二樓等朋友，準備一同搭車前往宜蘭，當他倚欄張望確認朋友位置時，突然發現一名男子拖著一名女子朝牆邊移動，舉止詭異，引起注意。

「我觀察了一下，發現一樓的人好像都沒注意到！」他說，起初懷疑男子可能只是想扶人起來，但隨著動作愈來愈不對勁，他意識到情況不單純，立即拿出手機錄影蒐證，並請同行的台灣友人撥打一一○報警，兩人隨後趕往一樓的鐵路警察局台北分駐所報案。

他說，事發時間雖是國慶連假前一天，但車站人潮比預期少，多數旅客行色匆匆，有人甚至擦肩而過也未撇頭查看，「現場除了有一、兩名遊民似乎注意到外，幾乎沒有人察覺異狀，真的很意外。」

他指出，當時報完案後就趕著搭火車去宜蘭，離開之前看到警察在事發現場協助被害女子就醫，也在附近逮捕犯嫌，由於去完宜蘭後又要搭機回馬來西亞，是由台灣的朋友再回台北做的證人筆錄。

他說，雖然不是在台灣念書，但因扯鈴比賽關係多次來台，對台灣治安印象良好，「這次真的很震驚，不過我相信應該只是特例」，但話鋒一轉，他很怕現場有小孩經過目擊，「如果有小孩看到，那真的會很嚴重。」

台北車站 性侵 馬來西亞 大學生

延伸閱讀

宜蘭青創「艸祭製麵所」新品牌傳承四代好味道 冷泉麵自然純香

林國漳參選宜蘭縣長定調「清廉對貪腐」？藍曝：操作這張牌適得其反

宜蘭人瑞超可愛...親友借錢分等級 縣府拜訪要約時間還站門口迎接

民進黨徵召「非黨員律師」參選宜蘭縣長 林國漳發聲：願放下個人安穩生活

相關新聞

狂喝3瓶金門高粱…通緝犯北車大廳性侵港女 警證實兩人為朋友關係

有酒駕、毒品、竊盜前科的通緝犯邱勝明在國慶連假前夕，在台北車站大廳把一名酒醉倒地的香港籍女遊客拉至牆邊性侵得逞，事發經過...

通緝犯北車大廳性侵…檢方完成香港被害女子筆錄 將成關鍵證據

台北車站大廳驚傳性侵案，竊盜通緝犯邱勝明涉嫌在台北車站強拉酒醉的香港女遊客到牆邊性侵，過程長達約8到10分鐘，遭依乘機性...

北車大廳性侵影片電視台曾播出 衛福部要求下架：不配合最重可封網

台北車站發生當街性侵案，一名佯裝街友的通緝犯，將一名醉酒外籍女子壓制於牆邊，性侵近10分鐘得逞，有電視台將取得並播報疑為...

北車大廳外國女遭性侵 衛福部統計：去年外籍人士性侵案5年新高

台北車站發生一名佯裝遊民的通緝犯，當眾性侵外國女子得逞案件。衛福部保護司統計，2024年外籍人士在台灣淪為性侵被害人人數...

北車大廳爆性侵／婦團呼籲：應加強監控、救援機制

婦援會、司改會表示，台北車站大廳站內有許多監視器，加害人拖行被害人並當眾性侵害，待外國民眾報案後，警察才到現場處理，可見...

北車大廳爆性侵／目擊遊客震驚 「10分鐘無人制止」

通緝犯邱勝明在台北車站性侵醉倒香港籍女子，過程約八至十分鐘，期間人潮穿梭卻無人制止，直到一名馬來西亞籍男大學生報警逮捕邱...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。