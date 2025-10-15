引狼入室 搬運工對女雇主稱需除煞 趁機亂摸 法官重判1年

聯合報／ 記者林宛諭／彰化即時報導

彰化縣李姓男子前往女雇主家中擔任搬運工時，突對女雇主說她家中「有不好的東西」，他可幫忙除煞，女雇主因心生害怕，又覺得自己近期的確運勢不順，即聽從李男指示，李男要她掀起上衣，並以大拇指自女雇主的肚臍向上點壓至胸口，但女雇主覺得被侵犯而報警，彰化地方法院依強制猥褻罪，將李男判刑1年。

判決書指出，李男去年在臉書看到刊登徵求搬運廚具工人廣告，即向女雇主應徵，並前往幫忙搬運廚具，但他抵達後，卻故弄玄虛，對女雇主說「她家中有不好的東西，他可幫忙除煞」。李男即要她到小房間，把上衣拉到內衣下緣處，再以大拇指自女雇主肚臍向上點壓至胸口。

事後女雇主覺得被侵犯了而報警，李男則矢口否認有強制猥褻犯行，辯稱他是為了除煞，才會這樣做，而且有獲得女雇主同意，並非強制猥褻。

女雇主說，當時李男對她說有無形的東西跟著她或在她家，因為她過去一整年不太順利，就相信李男所言，因為她也害怕家中有鬼，認為如不讓李男除煞，害怕鬼魂會加害她。但李男對她按壓身體除煞時，她感覺被侵犯，心裡覺得害怕、不喜歡。

李男也說，平常如有熟識朋友遇到狀況，他會協助作法驅邪，一般除煞也是可以隔著衣服進行，只是效果比較不好。

法官認為，李男竟對僅初次見面且毫無交情的女子宣稱可為其驅邪除煞，甚至毫不避嫌要求女子掀起上衣，並直接觸碰其身體，顯然與他聲稱對熟識朋友才除煞行為模式有異。

法官認為，李男也未事先說明清楚其除煞手法，而是利用人性對超自然力量敬畏之心而陷入恐懼無法反抗情況下，以怪力亂神方式違反女子意願而為強制猥褻行為用以滿足個人性慾，對其性自主決定權未予尊重；李男多年前也曾犯妨害性自主案件，顯示其素行不佳，因此將他判刑1年。

李姓男子以要除煞為由，以大拇指自女雇主的肚臍向上點壓至胸口，彰化地方法院依強制猥褻罪，將李男判刑1年。記者林宛諭／攝影
李姓男子以要除煞為由，以大拇指自女雇主的肚臍向上點壓至胸口，彰化地方法院依強制猥褻罪，將李男判刑1年。記者林宛諭／攝影

雇主 害怕 猥褻

延伸閱讀

顏寬恒豪宅假買賣、貪汙遭重判...不服限制出境提抗告 最終裁定出爐！

陳修將打死小女友遭重判棄保逃亡 擁槍自重再判6年6月

詐騙害「千萬結婚基金」沒了…準媳婦跑了兒氣到中風 車手遭重判

女網約男按摩師上旅館一對一推拿 遭強制猥褻兼偷拍

相關新聞

狂喝3瓶金門高粱…通緝犯北車大廳性侵港女 警證實兩人為朋友關係

有酒駕、毒品、竊盜前科的通緝犯邱勝明在國慶連假前夕，在台北車站大廳把一名酒醉倒地的香港籍女遊客拉至牆邊性侵得逞，事發經過...

通緝犯北車大廳性侵…檢方完成香港被害女子筆錄 將成關鍵證據

台北車站大廳驚傳性侵案，竊盜通緝犯邱勝明涉嫌在台北車站強拉酒醉的香港女遊客到牆邊性侵，過程長達約8到10分鐘，遭依乘機性...

北車大廳性侵影片電視台曾播出 衛福部要求下架：不配合最重可封網

台北車站發生當街性侵案，一名佯裝街友的通緝犯，將一名醉酒外籍女子壓制於牆邊，性侵近10分鐘得逞，有電視台將取得並播報疑為...

北車大廳外國女遭性侵 衛福部統計：去年外籍人士性侵案5年新高

台北車站發生一名佯裝遊民的通緝犯，當眾性侵外國女子得逞案件。衛福部保護司統計，2024年外籍人士在台灣淪為性侵被害人人數...

北車大廳爆性侵／婦團呼籲：應加強監控、救援機制

婦援會、司改會表示，台北車站大廳站內有許多監視器，加害人拖行被害人並當眾性侵害，待外國民眾報案後，警察才到現場處理，可見...

北車大廳爆性侵／目擊遊客震驚 「10分鐘無人制止」

通緝犯邱勝明在台北車站性侵醉倒香港籍女子，過程約八至十分鐘，期間人潮穿梭卻無人制止，直到一名馬來西亞籍男大學生報警逮捕邱...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。