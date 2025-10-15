北車及松山區分別發生當眾性侵與性騷案件 北市警局：即日起強化巡邏

台北火車站及台北市松山區街頭，分別發生當眾通緝犯性侵女子及吸食強力膠街友性騷猥褻落單女子案件，台北市警察局晚間指出，除持續配合社會局等相關單位定期執行聯合稽查工作外，也將針對婦幼安全警示地點，加強相關作為。

台北市警察局表示，相關作為包括：一、強化周邊巡邏、守望勤務，針對可疑人士加強辨識、盤查、告誡及約制，如涉嫌違法、違序行為，將依法究辦。

二、調整錄影監視系統攝向及列為優先增設地點。三、結合守望相助隊、保全人員等強化社區通報體系。四、持續辦理犯罪預防宣導活動，提升民眾自我防衛意識及危機應變能力。五、呼籲民眾若發現任何疑似不法案件，立即通報警方到場查處。

警察局強調，對於任何危害治安與侵害婦幼安全行為，絕不寬貸，將秉持「迅速處理、嚴正執法」原則，貫徹維護社會治安的決心，打造市民安心生活環境。