狂喝3瓶金門高粱…通緝犯北車大廳性侵港女 警證實兩人為朋友關係

有酒駕、毒品、竊盜前科的通緝犯邱勝明在國慶連假前夕，在台北車站大廳把一名酒醉倒地的香港籍女遊客拉至牆邊性侵得逞，事發經過約10分鐘無人制止，儘管鐵警獲報後依現行犯逮捕邱男，但事件曝光引發熱議。鐵警證實，二人為好友關係，因為在北車短暫住4天相識，不勝酒力遭性侵，強調「並非隨機犯案」呼籲外界安心。

鐵警指出，被害者在台北車站周邊暫住4日，進而與邱男相識，9日早上11時許，邱男與被害者及數名友人在台北車站大廳東側飲酒聊天，下午15時許其他朋友陸續離開後，邱男見被害者不勝酒力犯案。

鐵警說，邱男和被害者認識一起喝酒聊天，而非隨機犯案，案發後已增加定點守望密度，每兩小時兩次增加至三次，另與車站建立安全聯防網，由鐵警、保全及車站人員每半小時交錯派員巡邏，加強站區安全維護。

據了解，該起事件是台鐵車站大廳發生的首起性侵案，鐵警事發當下被檢察官下封口令，就是希望台灣門面「家醜不要外揚」；被害女子為香港遊客，短期觀光來台未長期定居台灣，第一時間已完成被害女子筆錄，檢察官給予被害女子充分陳述意見機會，作為未來訴訟關鍵證據，而被害女子事後已回國。

記者回到案發地點，發現位置就在車站大廳、售票處正對面牆壁，難以想像如此場地竟發生性侵案；由於輿論發酵，台鐵公司今天早上緊急在事發地點的牆面處，拉起近一整排、約數十公尺的紅龍柱，並張貼公告，明確標示「禁止躺臥、飲酒、抽菸等行為」。

據悉，邱男與被害女子等一夥人在北車大廳喝掉3瓶58度金門高粱，而女子酒醉失去意識，任由邱男伸出狼爪。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

※ 珍愛生命，向毒品說 NO！毒品危害防制諮詢專線 0800-770-885