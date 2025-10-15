露鳥俠吸強力膠暗夜拉扯女子 檢方訊後聲請羈押

徐姓男子涉吸食強力膠後精神不穩，在台北市松山區三民路38號、西松國民小學附近拉扯丟垃圾的20多歲女子，且涉脫褲露鳥猥褻，警方依強制等罪嫌送辦，台北地檢署檢察官訊問後，今依性騷擾防制法向法院聲請羈押。

全案源於，10月14日晚上10點，59歲街友徐男涉強拉出門丟垃圾的女子，伸手拉住女子手腕，女子見狀陌生男子靠近且裸露生殖器，驚嚇放聲尖叫，吸引路人上前幫忙解圍。

檢警勘驗監視器發現，女子被徐男拉住後試圖抵抗，一輛雙載機車見狀，後座乘客立刻下車奔向徐男，要求住手，拉扯衝突約1分鐘落幕，現場共3名路人熱心幫忙解圍。

警方獲報到場發現徐男吸食強力膠意識不清，且裸露生殖器，依強制猥褻、強制罪、公然猥褻、性騷擾防治法、社維法等罪現行犯逮捕送辦。今傍晚檢察官訊問後認為徐男涉犯強制罪、性騷擾防治法等罪向法院聲請羈押。

※ 珍愛生命，向毒品說 NO！毒品危害防制諮詢專線 0800-770-885