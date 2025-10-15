北車大廳外國女遭性侵 衛福部統計：去年外籍人士性侵案5年新高

台北車站發生一名佯裝遊民的通緝犯，當眾性侵外國女子得逞案件。衛福部保護司統計，2024年外籍人士在台灣淪為性侵被害人人數共169人，為近5年新高，副司長郭采榕分析，外籍人士遭性侵人數，與總體來台外籍人數有關，前幾年人數較少原因與疫情有關，去年人數雖上升，但僅是回到疫情前規模。她強調，外籍人士與本國人士同受性侵法規保障，且設有跨體系服務資源。

根據衛福部資料，2020年在台被性侵外籍人士為110人，2021年新增至129人，2022年為109人，2023年119人，2024年則比前一年大增50人，共169位外籍人士在台遭遇性侵憾事。郭采榕表示，該數據最低時間，落在新冠疫情3年期間，去年被性侵外籍人士增加，與移入外籍人數上升有關，這包括移工與一般觀光客，不過，實際分析受害者樣態，以外籍移工為大宗，占半數以上。

郭采榕強調，不論本國、外籍人士均受性侵害防治法保護，檢警執行犯罪偵查時，會提供通譯資源，包含113保護專線在內，相關被害者服務亦提供外語通譯服務，且針對此類案件，衛福部採跨網絡合作，若被害人為移工身分，中央已建立合作機制，社政、勞政間彼此合作提供服務，以臨時庇護所為例，雙方均有提供，會視被害人需求，以其舒服自在為目標協助安排。

台灣照顧管理協會名譽理事長張淑慧建議，可加強外籍移工性別暴力防治，強化新住民及移工求助資源及司法協助，避免因語言、文化及司法陌生感，導致二次傷害，甚至降低求助意願，同時應強化外籍學生性別暴力防治，避免因異鄉依附關係等原因，發生在聚會過程中，因交往互動而衍生的性暴力危機。