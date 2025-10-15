快訊

北車大廳性侵影片電視台曾播出 衛福部要求下架：不配合最重可封網

聯合報／ 記者林琮恩／台北即時報導

台北車站日前發生通緝犯性侵女子案。記者季相儒／攝影
台北車站發生當街性侵案，一名佯裝街友的通緝犯，將一名醉酒外籍女子壓制於牆邊，性侵近10分鐘得逞，有電視台將取得並播報疑為民眾錄下的案發情況。對此，衛福部保護司表示，散步性侵事件影片已違反「性侵害犯罪防治法」，衛福部性影像中心已接獲檢舉，若業者24小時內未下架影片，最高可開罰60萬元。

衛福部保護司副司長郭采榕表示，有民眾向性影像中心檢舉，電視台播報性侵案畫面，中心接獲檢舉後，已通知業者移除相關影片，並由地方政府開出行政處分，並限制業者，在處分開立24小時內下架，若業者未在時間內下架，可依法處6萬至60萬新台幣罰鍰，且業者若屢次不願移除，可「按次處罰」，最重可對業者採取「封網」措施。

郭采榕呼籲，民眾請勿下載、重製、轉傳、分享相關性影片，並勿肉搜、討論、揭露被害人身分隱私，若未經同意散布性影像，最重可處5年以下有期徒刑，因此請勿下載、重製、轉傳、分享此案相關性影像，也切勿在網路上肉搜、談論性影像遭散布之被害人身分隱私等，避免對受害人造成二度傷害。

郭采榕強調，「終結性影像，沒有人是局外人」，盼民眾謹記「不」轉傳、「不」分享、「不」下載留存。民眾若看到台北車站性侵案性影像仍在網路散布，可透過性影像處理中心( https://siarc.mohw.gov.tw/ )申訴，避免影像散布，對被害人造成二度傷害。

