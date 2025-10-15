快訊

中職／台灣大賽前遇父喪 詹子賢感性發文：下輩子再做我的爸爸

普發一萬預算朝野協商2.5小時通過 周五送院會拚三讀

全台工程師年薪排行榜出爐！苗栗縣遠超北市排第二 縣府這樣說

聽新聞
0:00 / 0:00

通緝犯北車大廳性侵…檢方完成香港被害女子筆錄 將成關鍵證據

聯合報／ 記者蕭雅娟／台北即時報導

台北車站大廳驚傳性侵案，竊盜通緝犯邱勝明涉嫌在台北車站強拉酒醉的香港女遊客到牆邊性侵，過程長達約8到10分鐘，遭依乘機性交等罪送辦，且解送歸案服刑。由於被害女子為短期來台觀光遊客，檢察官已完成被害人筆錄，將作為關鍵證據。

據悉，44歲邱勝明有多項竊盜前科，2024年間在桃園市見一輛小貨車未拔鑰匙，心生歹念開走，行駛至新北市後，又趁機偷走一輛停放路邊的微型電動二輪車，甚至將電動車放進貨車後斗，邱男先後兩起竊盜案均遭判刑確定，應合併執行徒刑6個月，可易科罰金。

檢警調查，邱勝明未繳納罰金，遭桃園地檢署通緝，且疑在北車假裝街友，10月9日下午和街友喝酒作樂，發現一名香港女遊客酒醉倒地，已呈現泥醉狀態，邱涉嫌拖著女遊客到牆邊，拉著女遊客雙腿朝自己腰間，過程中又抬起女遊客上半身試圖掩飾侵犯行為，對其乘機性交等逞。

馬來西亞大學生從北車二樓目擊、錄影蒐證，並請同行的台灣朋友撥打110報警，且前往北車一樓的鐵路警察局台北分駐所報案；鐵路警察抵達現場，邱早已逃跑，經調閱監視器才逮捕邱到案，並查出通緝犯身分，依法移送台北地檢署。

邱勝明經北檢檢察官訊問後，隨即解送桃園地檢署歸案執行竊盜案件，此涉妨害性自主案件則由北檢婦幼專組檢察官指揮偵辦，由於被害女子為香港遊客，短期觀光來台未長期定居台灣，第一時間已完成被害女子筆錄，檢察官給予被害女子充分陳述意見機會，作為未來訴訟關鍵證據。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

台北車站日前發生通緝犯性侵女子案，台鐵與鐵警局召開安全聯防會議，提出4項措施，包括鐵警定點守望密度增加，針對大廳、廁所、月台等，由每2小時2次定點守望，增至3次以上。記者季相儒／攝影
台北車站日前發生通緝犯性侵女子案，台鐵與鐵警局召開安全聯防會議，提出4項措施，包括鐵警定點守望密度增加，針對大廳、廁所、月台等，由每2小時2次定點守望，增至3次以上。記者季相儒／攝影

檢察官 香港 台北車站 性侵 通緝 觀光

延伸閱讀

北車性侵案引關注…台中市議員建議提出具體解方 市府：規畫中繼站

北車發生通緝犯性侵案 台鐵提出四大加強防護措施

調查：香港打工仔平均加薪2.7%少於去年 凍薪率4年新高

香港中醫醫院12／11分段啟用 負科研、培訓5大發展任務

相關新聞

通緝犯北車大廳性侵…檢方完成香港被害女子筆錄 將成關鍵證據

台北車站大廳驚傳性侵案，竊盜通緝犯邱勝明涉嫌在台北車站強拉酒醉的香港女遊客到牆邊性侵，過程長達約8到10分鐘，遭依乘機性...

北車大廳性侵影片電視台曾播出 衛福部要求下架：不配合最重可封網

台北車站發生當街性侵案，一名佯裝街友的通緝犯，將一名醉酒外籍女子壓制於牆邊，性侵近10分鐘得逞，有電視台將取得並播報疑為...

北車大廳外國女遭性侵 衛福部統計：去年外籍人士性侵案5年新高

台北車站發生一名佯裝遊民的通緝犯，當眾性侵外國女子得逞案件。衛福部保護司統計，2024年外籍人士在台灣淪為性侵被害人人數...

台中傳播小姐汽旅猝死 男客「滴管」餵毒性侵偷拍…涉重罪遭羈押

台中新社區王姓男子兩度花2萬元找傳播小姐到汽車旅館喝酒、玩樂，提供毒品咖啡包讓她施用，趁其昏迷時性侵、偷拍，後甚至變本加...

露鳥俠吸強力膠暗夜拉扯女子 檢方訊後聲請羈押

徐姓男子涉吸食強力膠後精神不穩，在台北市松山區三民路38號、西松國民小學附近拉扯丟垃圾的20多歲女子，且涉脫褲露鳥猥褻，...

北車大廳性侵事件 婦團：加強安全監控制度、宣傳友善路人甲介入

近日台北車站大廳發生一起公然性侵案，外籍遊客發現後報警，當場依妨害性自主現行犯逮捕。針對事後網傳性侵影片，婦女救援基金會...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。