台中傳播小姐汽旅猝死 男客「滴管」餵毒性侵偷拍…涉重罪遭羈押

聯合報／ 記者曾健祐／台中即時報導

台中新社區王姓男子兩度花2萬元找傳播小姐到汽車旅館喝酒、玩樂，提供毒品咖啡包讓她施用，趁其昏迷時性侵偷拍，後甚至變本加厲拿「滴管」餵毒，一早見小姐全身冰冷已死亡才知闖禍；檢方依對被害人錄影並以藥劑犯強制性交致死罪嫌起訴，全案將由國民法官審理。

檢警調查，王男今年2月4日以12小時2萬元約傳播小姐到北屯汽車旅館喝酒、玩樂，還約她喝摻有第三級毒品的咖啡包，見女子喝下意識不清就朝她性侵、指侵，過程還用手機錄影。

檢警查出，王3月5日再花2萬元約女子到同間汽旅開房間、提供毒品咖啡包，隔天凌晨見她昏迷又性侵、偷拍錄影，直到6日清晨5點多，王為了讓女子繼續昏迷，竟然以滴管餵食她施用毒咖啡包。

檢警發現，王見女子6日凌晨4點多就意識不清，他卻沒有將她送醫急救，遲至早上10點多見對方身體冰冷才向汽旅櫃檯求救、叫救護車，但女子送醫急救仍死亡。

檢方認為，王男涉犯對被害人錄影並以藥劑犯強制性交罪嫌、對被害人錄影並以藥劑犯強制性交致死，及藥事法等罪嫌。

因王男涉犯行為符合「故意致人於死」，全案檢方起訴後，依法將由台中地院國民法庭審理，但因涉及性侵案，未來將採不公開審理。

王落網後隨即遭檢方聲押獲准，檢方7月起訴、移審，台中地院繫屬後裁定羈押。

台中地院認為，王男嫌疑重大，涉犯對被害人錄影並以藥劑犯強制性交致死罪，是最輕本刑10年以上重罪，有逃亡之虞，且王供詞前後不一、避重就輕，對檢方起訴法條、罪名有爭執。

中院認為，王侵害女子生命造成天人永隔，考量比例原則仍認有羈押必要，裁定他自10月7日起延長羈押2月，禁止接見、通信。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

※ 珍愛生命，向毒品說 NO！毒品危害防制諮詢專線 0800-770-885

王男潮傳播小姐餵毒，趁其昏迷性侵、偷拍，釀小姐用毒後死亡。示意圖／ingimage
王男潮傳播小姐餵毒，趁其昏迷性侵、偷拍，釀小姐用毒後死亡。示意圖／ingimage

被害人 性侵 偷拍 台中市

