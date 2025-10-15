北車大廳性侵事件 婦團：加強安全監控制度、宣傳友善路人甲介入

近日台北車站大廳發生一起公然性侵案，外籍遊客發現後報警，當場依妨害性自主現行犯逮捕。針對事後網傳性侵影片，婦女救援基金會、民間司法改革基金會今呼籲媒體、民眾勿再轉傳，並要求北市府應檢視、加強北車等公共空間的人身安全監控、救援機制。

婦援會、司改會表示，車站大廳站內有許多監視器，加害人拖行被害人並當眾性侵害，待外國民眾報案後，警察才到現場處理，可見站內安全亮起紅燈，維護民眾人身安全監控機制失靈，強力呼籲台北市政府檢視北車等公共空間安全，例如有無路人求助警鈴、快速通報方式標示等，應加強人身安全監控與救援機制，以保障民眾人身安全。

婦援會與司改會也呼籲媒體、政論節目報導時，請勿使用影片。此事件有媒體公開監視器畫面，即使經過打碼，仍可能造成被害人再次受創，且民眾在瀏覽報導後，可能會轉傳分享，致使影像內容不斷傳播，加深對被害人的二度傷害及模仿效應。

婦援會、司改會強調，新聞報導應以揭露事實、督促制度改進為目標，而非以吸引眼球為優先，呼籲媒體或政論節目報導事件時，請勿使用影片，避免再被散布，引發模仿或被害人二度傷害。

婦援會也發現，事件曝光後，在新聞報導和社群平台的留言區仍可見對被害者的檢討與羞辱，甚至有人公然索求無碼影片。這樣的言論不僅是對被害者的二次傷害，更形同助長性別暴力文化。婦援會與司改會呼籲民眾勿轉傳影片，譴責被害人，以減少被害人加重創傷，同時呼籲平台業者應積極審查、下架相關留言，共同抵制這種加害言論。

此外，婦援會表示，事件發生於連假前一天的車站大廳，現場有許多人，卻未見即時的路人介入，凸顯了社會對性暴力的冷漠與誤解，建議政府應廣泛宣傳教育友善路人甲介入的重要性，見義勇為不等於以身涉險，路人甲可透過適時的呼喊、通知現場人員或直接報警等安全介入策略，保護受害者、制止加害者的行動或或減少事件嚴重程度。

婦救會、司改會表示，性暴力是社會結構下社會事件，更是社會責任，呼籲大家透過此事件為警惕，檢視及強化公共環境的安全機制、推動友善路人甲安全教育和減少民眾對被害人責難、媒體及網路應遵守自律，避免被害人二度創傷，才能真正防止悲劇重演，並給予被害者應有的尊重與支持。