北車大廳性侵外籍女 通緝犯多次進出監獄…另涉這案又被法官判刑

聯合報／ 記者陳恩惠／桃園即時報導

因犯2件竊盜判應執行6月徒刑的通緝犯邱勝明於國慶前夕午後，與街友在台北車站大廳飲酒，見外籍女醉臥色心大起，拖至牆邊猥褻性侵，鐵路警察局據報調監視器逮人，當晚依乘機性交等罪送辦並入北所執行，清查發現他另因酒駕，2個月前再遭法官判6月徒刑。

犯罪事實指出，44歲邱勝明今年6月18日上午8時許起，在桃園市桃園區水岸二街某工地內喝啤酒近1小時後，騎車離開工地，同日上午9時35分行經桃園市桃園區某路段，因行使多車道右轉彎不先駛入外側車道違規遭警攔查，測得酒精濃度達0.88毫克，7月初遭桃檢依公共危險罪起訴並聲請簡易判決。

判決指出，邱某酒後騎車吐氣酒精濃度高達0.88毫克，遠超法定標準三倍以上，已構成刑法的不能安全駕駛動力交通工具罪。酒後駕車的危險性早透過教育、宣導及媒體廣為人知，邱某理應具備相當認識，卻仍貿然上路，不僅危及自身安全，更對其他用路人生命、身體及財產造成潛在威脅，行為應受責難。

另考量邱某曾因相同罪名遭判刑4月，判決甫確定不久即再犯，顯示未受教訓，雖然犯後坦承犯行，態度尚可，考量他國中肄業的教育程度，職業為工人，家庭經濟小康，綜合行為危險性與個人情況，量處徒刑6月，並得易科罰金。

據悉，邱某與母親同住於桃園八德區，從小受母親寵溺卻不學好，成年後沾染毒品，先後犯下酒後駕車、竊盜等案，入獄後還不安分，夥同獄友以不雅言詞辱罵監所管理員，並以腳踹房舍門的方式鬧事，多次進出監獄；這次又犯性侵案，因北檢偵查中，暫時令入台北看守所服刑。

※ 珍愛生命，向毒品說 NO！毒品危害防制諮詢專線 0800-770-885

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

竊盜通緝犯邱勝明國慶前夕於台北車站大廳與街友飲酒，見外籍女醉臥色心大起，拖至牆邊猥褻性侵，鐵路警察局據報調監視器逮人，當晚依乘機性交等罪送辦並入北所執行，清查發現他另因酒駕，2個月前再遭法官判6月徒刑。記者陳恩惠／攝影
竊盜通緝犯邱勝明國慶前夕於台北車站大廳與街友飲酒，見外籍女醉臥色心大起，拖至牆邊猥褻性侵，鐵路警察局據報調監視器逮人，當晚依乘機性交等罪送辦並入北所執行，清查發現他另因酒駕，2個月前再遭法官判6月徒刑。記者陳恩惠／攝影

台北車站 性侵 通緝 監獄

相關新聞

北車大廳通緝犯公然性侵 馬籍遊客2樓目擊報案：很震驚竟無人發現

人來人往的台北車站大廳驚傳性侵案，遭宣判6月徒刑的通緝犯邱姓男子，日前佯裝街友，當眾將一名醉倒在地的外籍女子拉至牆邊性侵...

北車性侵案遭不當播出 黃捷：勿轉傳散布造成二度傷害

台北車站近日發生一起性侵案，一名外國遊客9日下午發現有一名男子當眾侵犯一名喝醉酒的女子，嚇得立刻報警，警方趕到現場後，發...

通緝犯喬裝「街友」北車大廳公然性侵醉女 社會局斥：勿汙名化街友

北車大廳驚傳駭人性侵案件，一名女子疑因酒醉倒地遭一名白衣男子當眾拖至牆邊侵犯，時間發生在人來人往下午卻無人及時制止，一度...

北車1女遭通緝犯性侵「10分鐘無人理」 鐵警現行犯逮捕...人已入監

國慶連假前夕，台北車站竟發生離譜的性侵案。一名身背通緝的男子，9日下午在北車大廳徘徊時，見一名女子醉倒在地，趁機將她拖至...

北車大廳驚傳女遭當眾侵犯 鐵警急逮淫狼2罪嫌送辦

台北車站大廳日前有男子當眾將女子拉到牆邊性侵，目擊民眾嚇傻，警方事後獲報將涉案男子追查到案，依妨害性自主罪嫌送辦，並加強...

