北車大廳性侵外籍女 通緝犯多次進出監獄…另涉這案又被法官判刑

因犯2件竊盜判應執行6月徒刑的通緝犯邱勝明於國慶前夕午後，與街友在台北車站大廳飲酒，見外籍女醉臥色心大起，拖至牆邊猥褻性侵，鐵路警察局據報調監視器逮人，當晚依乘機性交等罪送辦並入北所執行，清查發現他另因酒駕，2個月前再遭法官判6月徒刑。

犯罪事實指出，44歲邱勝明今年6月18日上午8時許起，在桃園市桃園區水岸二街某工地內喝啤酒近1小時後，騎車離開工地，同日上午9時35分行經桃園市桃園區某路段，因行使多車道右轉彎不先駛入外側車道違規遭警攔查，測得酒精濃度達0.88毫克，7月初遭桃檢依公共危險罪起訴並聲請簡易判決。

判決指出，邱某酒後騎車吐氣酒精濃度高達0.88毫克，遠超法定標準三倍以上，已構成刑法的不能安全駕駛動力交通工具罪。酒後駕車的危險性早透過教育、宣導及媒體廣為人知，邱某理應具備相當認識，卻仍貿然上路，不僅危及自身安全，更對其他用路人生命、身體及財產造成潛在威脅，行為應受責難。

另考量邱某曾因相同罪名遭判刑4月，判決甫確定不久即再犯，顯示未受教訓，雖然犯後坦承犯行，態度尚可，考量他國中肄業的教育程度，職業為工人，家庭經濟小康，綜合行為危險性與個人情況，量處徒刑6月，並得易科罰金。

據悉，邱某與母親同住於桃園八德區，從小受母親寵溺卻不學好，成年後沾染毒品，先後犯下酒後駕車、竊盜等案，入獄後還不安分，夥同獄友以不雅言詞辱罵監所管理員，並以腳踹房舍門的方式鬧事，多次進出監獄；這次又犯性侵案，因北檢偵查中，暫時令入台北看守所服刑。

※ 珍愛生命，向毒品說 NO！毒品危害防制諮詢專線 0800-770-885

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康