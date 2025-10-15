聽新聞
北車大廳通緝犯公然性侵 馬籍遊客2樓目擊報案：很震驚竟無人發現
人來人往的台北車站大廳驚傳性侵案，遭宣判6月徒刑的通緝犯邱姓男子，日前佯裝街友，當眾將一名醉倒在地的外籍女子拉至牆邊性侵得逞，整起過程約8到10分鐘，卻無人上前制止，直到一名馬來西亞籍男大生從二樓目睹異狀，錄下影片報警，警方才趕抵現場，在附近逮捕邱男。
該名馬籍男學生受訪說，案發當時他在北車二樓等朋友，準備一起搭車前往宜蘭，從欄杆往下張望時看朋友是否到來時，忽然看到一名男子拖著一位女子到牆邊，動作十分詭異。
「我觀察了一下，發現一樓的人好像都沒注意到」，他說，擔心對方行為不單純，決定先錄影蒐證，並請同行的台灣友人撥打110報警，隨後兩人一同前往一樓的鐵路警察局台北分駐所報案。
他回想，案發時間正值國慶連假前一天，但車站人流比預期少，且多數旅客行色匆匆，有些人經過也沒回頭看一眼，「現場除了一、兩名遊民似乎注意到外，幾乎沒有人察覺異狀，真的很意外」。
他說，雖然不是在台灣念書，但因比賽關係多次來台，對台灣治安印象良好，「這次真的很震驚，不過我相信應該只是特例」，但話鋒一轉，他很怕現場有小孩經過目擊，「如果有小孩看到，那真的會很嚴重」。
