快訊

34歲創作歌手罹罕病離世 症狀太像感冒「鼻塞、頭痛」易延誤治療

獨／無懼北市府施壓！北士科T17、T18動土儀式倒數計時 最快這2日啟動

聽新聞
0:00 / 0:00

北車大廳通緝犯公然性侵 馬籍遊客2樓目擊報案：很震驚竟無人發現

聯合報／ 記者翁至成／台北即時報導

人來人往的台北車站大廳驚傳性侵案，遭宣判6月徒刑的通緝犯邱姓男子，日前佯裝街友，當眾將一名醉倒在地的外籍女子拉至牆邊性侵得逞，整起過程約8到10分鐘，卻無人上前制止，直到一名馬來西亞籍男大生從二樓目睹異狀，錄下影片報警，警方才趕抵現場，在附近逮捕邱男。

該名馬籍男學生受訪說，案發當時他在北車二樓等朋友，準備一起搭車前往宜蘭，從欄杆往下張望時看朋友是否到來時，忽然看到一名男子拖著一位女子到牆邊，動作十分詭異。

「我觀察了一下，發現一樓的人好像都沒注意到」，他說，擔心對方行為不單純，決定先錄影蒐證，並請同行的台灣友人撥打110報警，隨後兩人一同前往一樓的鐵路警察局台北分駐所報案。

他回想，案發時間正值國慶連假前一天，但車站人流比預期少，且多數旅客行色匆匆，有些人經過也沒回頭看一眼，「現場除了一、兩名遊民似乎注意到外，幾乎沒有人察覺異狀，真的很意外」。

他說，雖然不是在台灣念書，但因比賽關係多次來台，對台灣治安印象良好，「這次真的很震驚，不過我相信應該只是特例」，但話鋒一轉，他很怕現場有小孩經過目擊，「如果有小孩看到，那真的會很嚴重」。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

人來人往的台北車站大廳驚傳性侵案。圖為事發地點。記者翁至成／攝影
人來人往的台北車站大廳驚傳性侵案。圖為事發地點。記者翁至成／攝影
人來人往的台北車站大廳驚傳性侵案。圖為事發地點。記者翁至成／攝影
人來人往的台北車站大廳驚傳性侵案。圖為事發地點。記者翁至成／攝影

馬來西亞 台北車站 性侵

延伸閱讀

北車發生通緝犯性侵案 台鐵提出四大加強防護措施

通緝犯「假裝街友」北車大廳公然性侵 台鐵祭出4加強措施

北車通緝犯性侵案 婦團籲加強公共空間安全監控

被當中國女通緝犯 國人在德機場遭絕望盤查4小時

相關新聞

北車大廳通緝犯公然性侵 馬籍遊客2樓目擊報案：很震驚竟無人發現

人來人往的台北車站大廳驚傳性侵案，遭宣判6月徒刑的通緝犯邱姓男子，日前佯裝街友，當眾將一名醉倒在地的外籍女子拉至牆邊性侵...

北車大廳性侵外籍女 通緝犯多次進出監獄…另涉這案又被法官判刑

因犯2件竊盜判應執行6月徒刑的通緝犯邱勝明於國慶前夕午後，與街友在台北車站大廳飲酒，見外籍女醉臥色心大起，拖至牆邊猥褻性...

北車性侵案遭不當播出 黃捷：勿轉傳散布造成二度傷害

台北車站近日發生一起性侵案，一名外國遊客9日下午發現有一名男子當眾侵犯一名喝醉酒的女子，嚇得立刻報警，警方趕到現場後，發...

通緝犯喬裝「街友」北車大廳公然性侵醉女 社會局斥：勿汙名化街友

北車大廳驚傳駭人性侵案件，一名女子疑因酒醉倒地遭一名白衣男子當眾拖至牆邊侵犯，時間發生在人來人往下午卻無人及時制止，一度...

北車1女遭通緝犯性侵「10分鐘無人理」 鐵警現行犯逮捕...人已入監

國慶連假前夕，台北車站竟發生離譜的性侵案。一名身背通緝的男子，9日下午在北車大廳徘徊時，見一名女子醉倒在地，趁機將她拖至...

北車大廳驚傳女遭當眾侵犯 鐵警急逮淫狼2罪嫌送辦

台北車站大廳日前有男子當眾將女子拉到牆邊性侵，目擊民眾嚇傻，警方事後獲報將涉案男子追查到案，依妨害性自主罪嫌送辦，並加強...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。