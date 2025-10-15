北市色男吸強力膠…抓女子手腕「脫褲露鳥」 3路人急制止畫面曝

快訊

聯合報／ 記者翁至成／台北即時報導

台北車站日前才發生女子遭性侵案件，孰料松山區三民路38號、西松國民小學附近昨天晚上又發生一起強制猥褻案。徐姓男子昨天吸食強力膠後精神不穩，對一名正在丟垃圾的20多歲女子拉扯後脫褲猥褻，女子驚聲尖叫吸引路人幫忙解圍，警方趕抵依現行犯逮捕，警詢後依強制猥褻、強制等罪嫌移送法辦。

根據事發畫面可見，白衣女子被徐男拉住後試圖抵抗，一輛雙載機車見狀，後座乘客立刻下車，用小跑步奔向對方要求住手，現場衝突約一分鐘落幕，有多達3名路人熱心幫忙解圍。

松山警方指出，14日晚上10點多獲報，有街友強拉女路人情形，到場發現是轄內居無定所人口徐男（59歲），女子指控自己在丟垃圾時突然對方靠近，伸手抓住手腕疑似要侵犯，立刻大聲呼叫。

呼叫聲吸引騎車經過的騎士與路人注意，上前制止後報警，警方到場確認女子無明顯外傷，發現徐男在現場吸食強力膠、意識不清裸露生殖器官，當場逮捕，警詢後依強制猥褻、強制罪、公然猥褻、性騷擾防治法、社維法等罪移送台北地檢署偵辦。

※ 珍愛生命，向毒品說 NO！毒品危害防制諮詢專線 0800-770-885

