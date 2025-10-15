聽新聞
0:00 / 0:00

通緝犯「假裝街友」北車大廳公然性侵 台鐵祭出4加強措施

聯合報／ 記者胡瑞玲／台北即時報導

國慶連假前夕，台北車站竟發生離譜的性侵案，遭判刑6月確定的通緝犯邱勝明，9日在北車大廳跟其他街友喝酒後，見一名外籍女子醉倒，竟在眾目睽睽下拖行到牆邊猥褻，進而性侵得逞，過程長達約10分鐘。台鐵公司今表示，已與鐵警召開安全聯防會議，並提出4項加強措施。

據了解，邱勝明（44歲）有多項竊盜前科，2024年間在桃園市見一輛小貨車未拔鑰匙，心生歹念開走，行駛至新北市後，又趁機偷走一輛停放路邊的微型電動二輪車，甚至將電動車放進貨車後斗，邱男先後兩起竊盜案均遭判刑確定，應合併執行徒刑6個月，可易科罰金。

然而邱男因無力繳納罰金，拒不到案，遭桃園地檢署發布通緝，未料他不僅未躲藏，反而悠哉現身台北車站，甚至「假裝自己也是街友」，跟其他街友飲酒作樂。

10月9日下午，邱男與數名街友在北車大廳飲酒作樂，席間一名外籍女子醉倒在地，邱男見狀上前將她拖至牆邊性侵得逞，過程全被監視器及現場民眾拍下。

當時北車大廳人潮眾多，一名馬來西亞籍旅客恰巧目擊，震驚之餘立刻請友人報警，鐵路警察獲報趕抵，調閱監視器畫面「亡羊補牢」追查，才順利逮捕邱男，警詢後依乘機性交罪、公然猥褻罪嫌移送法辦，通緝部分則解送歸案。

針對此離譜案件，台鐵公司表示，對於此事件深感遺憾，已全力配合鐵警局偵辦，並主動與鐵警局召開安全聯防會議，具體提出4項加強台北車站安全防護措施。

安全防護措施，包含鐵警定點守望密度增加：針對北車大廳、廁所、月台等治安熱點，由每兩小時兩次定點守望增加至三次以上。鐵警與車站建立安全聯防網，由鐵警、保全及車站人員每半小時交錯派員巡邏，加強站區安全維護工作；站方與鐵警組成關懷小組：對於站區內旅客異常行為，進行關懷勸導；另外，也協請台北市政府社會局加強無家者的輔導安置。

台鐵表示，將持續與鐵警局及台北市政府社會局密切聯繫合作，透過「治安防範」與「社會關懷」雙軌並行，從根本改善車站環境安全，確保旅客與站區民眾的人身安全。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

台北車站大廳發生性侵案，引起譁然。示意圖，圖中人物與新聞無關。圖／聯合報系資料照
台北車站大廳發生性侵案，引起譁然。示意圖，圖中人物與新聞無關。圖／聯合報系資料照

街友 台北車站 性侵 通緝 台鐵

延伸閱讀

北車通緝犯性侵案 婦團籲加強公共空間安全監控

被當中國女通緝犯 國人在德機場遭絕望盤查4小時

通緝犯喬裝「街友」北車大廳公然性侵醉女 社會局斥：勿汙名化街友

北車通緝犯「假裝街友」性侵醉女 涉竊遭判刑6月直接入監執行

相關新聞

狂喝3瓶金門高粱…通緝犯北車大廳性侵港女 警證實兩人為朋友關係

有酒駕、毒品、竊盜前科的通緝犯邱勝明在國慶連假前夕，在台北車站大廳把一名酒醉倒地的香港籍女遊客拉至牆邊性侵得逞，事發經過...

通緝犯北車大廳性侵…檢方完成香港被害女子筆錄 將成關鍵證據

台北車站大廳驚傳性侵案，竊盜通緝犯邱勝明涉嫌在台北車站強拉酒醉的香港女遊客到牆邊性侵，過程長達約8到10分鐘，遭依乘機性...

北車大廳性侵影片電視台曾播出 衛福部要求下架：不配合最重可封網

台北車站發生當街性侵案，一名佯裝街友的通緝犯，將一名醉酒外籍女子壓制於牆邊，性侵近10分鐘得逞，有電視台將取得並播報疑為...

北車大廳外國女遭性侵 衛福部統計：去年外籍人士性侵案5年新高

台北車站發生一名佯裝遊民的通緝犯，當眾性侵外國女子得逞案件。衛福部保護司統計，2024年外籍人士在台灣淪為性侵被害人人數...

北車及松山區分別發生當眾性侵與性騷案件 北市警局：即日起強化巡邏

台北火車站及台北市松山區街頭，分別發生當眾通緝犯性侵女子及吸食強力膠街友性騷猥褻落單女子案件，台北市警察局晚間指出，除持...

露鳥俠吸強力膠暗夜拉扯女子 檢方訊後聲請羈押

徐姓男子涉吸食強力膠後精神不穩，在台北市松山區三民路38號、西松國民小學附近拉扯丟垃圾的20多歲女子，且涉脫褲露鳥猥褻，...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。