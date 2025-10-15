北車性侵案遭不當播出 黃捷：勿轉傳散布造成二度傷害
台北車站近日發生一起性侵案，一名外國遊客9日下午發現有一名男子當眾侵犯一名喝醉酒的女子，嚇得立刻報警，警方趕到現場後，發現男子是一名通緝犯，當場依妨害性自主現行犯逮捕。民進黨立委黃捷今天表示，媒體不當播出性侵害影片，已嚴重侵害被害人權益，涉及觸犯衛廣法及刑法，要求相關單位進行查處，依法追究法律責任。
黃捷指出，請大家不要再轉傳或散布，避免對受害者造成二度傷害，以及造成更多人恐慌及陰影，也呼籲社會不要譴責受害者，無論當事人的狀態或衣著如何，都絕對不會是被性侵的理由。
黃捷說，性侵犯罪大惡極，一定要繩之以法、付出代價，同時也要讓被害人得到應有的保護與尊重。
※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康
