快訊

等到「福勝亭週年慶」了！限時11天「3款人氣定食179元」 加點「甜點、副食飲料」最低20元起

清寒大學生疑為1.8萬學費亡 教育部：校方出現1問題 要亡羊補牢

楊梅休息站又出事！男疑輔駕釀禍猛撞停車場3車釀2傷

北車通緝犯性侵案 婦團籲加強公共空間安全監控

中央社／ 台北15日電

台北車站大廳發生通緝犯性侵女子事件，婦女團體今天指出，北市府應檢視北車等公共空間，加強人身安全監控與救援機制；也籲民眾勿轉傳事件影片，減少被害人被責難、二度傷害。

鐵路警察局於9日下午4時22分獲報，台北車站大廳有1名女子疑似酒醉，遭1名男子拉至牆邊性侵；警方到場依妨害性自主現行犯逮捕涉案男子後，發現男子竟是通緝犯，全案移送台北地檢署偵辦。

婦女救援基金會今天與司法改革基金會發表共同聲明指出，影片中，女子在台北火車站眾目睽睽下遭到拖行並性侵，可見該公共場所人身安全環境已亮紅燈。

聲明指出，台北市政府應檢視北車等公共空間安全，例如有無路人求助警鈴、快速通報方式標示等，應加強人身安全監控與救援機制，以保障民眾人身安全。

聲明提到，此事件有媒體公開監視器畫面，即使經過打碼，仍可能造成被害人再次受創；且民眾在瀏覽報導後可能會轉傳分享，致使影像內容不斷傳播，加深對被害人的二度傷害及模仿效應。

聲明表示，新聞報導應以揭露事實、督促制度改進為目標，而非以吸引眼球為優先；籲媒體或政論節目報導事件時，請勿使用影片，避免再被散布，引發模仿或被害人二度傷害。

此外，聲明指出，性侵害案件要嚴重譴責的是加害人，而非被害人；但事件曝光後，在新聞報導和社群平台的留言區，仍可見對被害者的檢討與羞辱，甚至有人公然索求無碼影片，這樣的言論不僅是對被害者的二次傷害，更形同助長性別暴力文化。

聲明呼籲，民眾應勿轉傳影片或譴責被害人，以減少被害人加重創傷；也呼籲平台業者應積極審查、下架相關留言，共同抵制這種加害言論。

聲明並表示，事件發生在連假前1天的車站大廳，現場有許多人，卻未見即時的路人介入，這凸顯社會對性暴力的冷漠與誤解；建議政府應廣泛宣傳教育友善路人甲介入的重要性，路人甲可透過適時的呼喊、通知現場人員或直接報警等安全介入策略，以保護受害者、制止加害者的行動或減少事件嚴重程度。

台北車站大廳。圖／報系資料照
台北車站大廳。圖／報系資料照

被害人 影片 性侵害 台北車站

延伸閱讀

通緝犯喬裝「街友」北車大廳公然性侵醉女 社會局斥：勿汙名化街友

北車通緝犯「假裝街友」性侵醉女 涉竊遭判刑6月直接入監執行

台北車站醉女遭通緝犯公然侵犯 主播震驚發聲：真的好衝擊

影／基市公車座位風波 與北捷事件有兩巧合：男方踹人、女方是通緝犯

相關新聞

通緝犯喬裝「街友」北車大廳公然性侵醉女 社會局斥：勿汙名化街友

北車大廳驚傳駭人性侵案件，一名女子疑因酒醉倒地遭一名白衣男子當眾拖至牆邊侵犯，時間發生在人來人往下午卻無人及時制止，一度...

北車性侵案遭不當播出 黃捷：勿轉傳散布造成二度傷害

台北車站近日發生一起性侵案，一名外國遊客9日下午發現有一名男子當眾侵犯一名喝醉酒的女子，嚇得立刻報警，警方趕到現場後，發...

北車1女遭通緝犯性侵「10分鐘無人理」 鐵警現行犯逮捕...人已入監

國慶連假前夕，台北車站竟發生離譜的性侵案。一名身背通緝的男子，9日下午在北車大廳徘徊時，見一名女子醉倒在地，趁機將她拖至...

北車大廳驚傳女遭當眾侵犯 鐵警急逮淫狼2罪嫌送辦

台北車站大廳日前有男子當眾將女子拉到牆邊性侵，目擊民眾嚇傻，警方事後獲報將涉案男子追查到案，依妨害性自主罪嫌送辦，並加強...

他下藥強制猥褻 害女服務生手抖、步伐顛簸…法官判刑8年

陳姓男子3年前赴台南某養生館消費，趁女服務生短暫離開包廂，涉在啤酒內摻入藥物讓她飲用，待藥效發作後全身癱軟強制猥褻得逞，...

台電女員工與大23歲已婚主管有染 氣他不離婚告性騷判決出爐

台電一名女員工在2021年入職後，與大23歲的已婚男主管有擁抱、親吻、口交等逾越一般兩性交往行為，因女員工不滿要求人夫離...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。