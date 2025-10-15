北車通緝犯性侵案 婦團籲加強公共空間安全監控
台北車站大廳發生通緝犯性侵女子事件，婦女團體今天指出，北市府應檢視北車等公共空間，加強人身安全監控與救援機制；也籲民眾勿轉傳事件影片，減少被害人被責難、二度傷害。
鐵路警察局於9日下午4時22分獲報，台北車站大廳有1名女子疑似酒醉，遭1名男子拉至牆邊性侵；警方到場依妨害性自主現行犯逮捕涉案男子後，發現男子竟是通緝犯，全案移送台北地檢署偵辦。
婦女救援基金會今天與司法改革基金會發表共同聲明指出，影片中，女子在台北火車站眾目睽睽下遭到拖行並性侵，可見該公共場所人身安全環境已亮紅燈。
聲明指出，台北市政府應檢視北車等公共空間安全，例如有無路人求助警鈴、快速通報方式標示等，應加強人身安全監控與救援機制，以保障民眾人身安全。
聲明提到，此事件有媒體公開監視器畫面，即使經過打碼，仍可能造成被害人再次受創；且民眾在瀏覽報導後可能會轉傳分享，致使影像內容不斷傳播，加深對被害人的二度傷害及模仿效應。
聲明表示，新聞報導應以揭露事實、督促制度改進為目標，而非以吸引眼球為優先；籲媒體或政論節目報導事件時，請勿使用影片，避免再被散布，引發模仿或被害人二度傷害。
此外，聲明指出，性侵害案件要嚴重譴責的是加害人，而非被害人；但事件曝光後，在新聞報導和社群平台的留言區，仍可見對被害者的檢討與羞辱，甚至有人公然索求無碼影片，這樣的言論不僅是對被害者的二次傷害，更形同助長性別暴力文化。
聲明呼籲，民眾應勿轉傳影片或譴責被害人，以減少被害人加重創傷；也呼籲平台業者應積極審查、下架相關留言，共同抵制這種加害言論。
聲明並表示，事件發生在連假前1天的車站大廳，現場有許多人，卻未見即時的路人介入，這凸顯社會對性暴力的冷漠與誤解；建議政府應廣泛宣傳教育友善路人甲介入的重要性，路人甲可透過適時的呼喊、通知現場人員或直接報警等安全介入策略，以保護受害者、制止加害者的行動或減少事件嚴重程度。
