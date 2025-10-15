通緝犯喬裝「街友」北車大廳公然性侵醉女 社會局斥：勿汙名化街友

北車大廳驚傳駭人性侵案件，一名女子疑因酒醉倒地遭一名白衣男子當眾拖至牆邊侵犯，時間發生在人來人往下午卻無人及時制止，一度傳出行為人是街友，經循線逮捕發現男子竟為通緝犯。北市社會局表示，男子並非列冊街友，呼籲外界避免做不適當連結。

據了解，國慶連假前夕，一名身背通緝男子9日下午在北車大廳徘徊，見一名女子醉倒在地，趁機將她拖至牆邊猥褻並性侵得逞，整個過程長達10分鐘，當時大廳人來人往，無人及時制止，直到一名馬來西亞籍旅客目擊請友人報警，警方才到場查看，但犯人已逃之夭夭，經調閱監視器確認事發經過後循線逮捕，引發討論，甚至有網友質疑犯人是否為街友。

北市社會局社工科長邱慶雄表示，該案已進入司法調查，暫無法確認行為人詳細資料，但初步比對該男子並未出現在清冊中，且經警方查證後確認犯嫌也不是街友，盼外界不要做不適當連結，汙名化街友。

邱慶雄說，北車周邊目前約有200名街友，一般只要發現有民眾連續兩周露宿公眾場所，就會列入相關清冊，社工針對熱點會每天訪視外，每個月12行政區還會有2次聯合夜間訪視，加強管理及輔導。

