聽新聞
0:00 / 0:00

台北車站大廳驚傳性侵案 柳采葳：鐵路警巡邏次數不夠頻繁

聯合報／ 記者楊正海／台北即時報導

國慶連假前夕，台北車站發生性侵案，一名遭通緝、貌似街友的男子，9日下午在北車大廳見一名女子醉倒在地，趁機將她拖至牆邊猥褻並性侵得逞，過程約10分鐘。台北市議員柳采葳指出，鐵路警察巡邏2個小時至少1次，次數不夠頻繁。

案件發生在10月9日下午4時許，當時北車大廳人潮眾多，該男子在周邊遊走，發現一名疑似醉倒的女子無力起身，竟惡意拖拉女子至牆邊，當眾撫摸並進一步性侵。其間沒有人發現，直到有1名路過旅客發覺不對勁，才立即報警。

柳采葳指出，該通緝犯並非台北市社會局列管的街友，案發時鐵路警察沒有即時發現，應該查清原因；由於台北車站周邊的街友約有200多人，而鐵路警察巡邏頻率是2個小時至少1次，是否巡邏次數不夠頻繁，經過這件事之後，必須要檢討，在沒有巡邏時，也應該在監視範圍，時刻關注有無違法情事發生。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

台北市議員柳采葳。圖／柳采葳提供
台北市議員柳采葳。圖／柳采葳提供
台北車站大廳。圖／報系資料照
台北車站大廳。圖／報系資料照

警察 柳采葳 性侵 台北車站

延伸閱讀

北車1女遭通緝犯性侵「10分鐘無人理」 鐵警到場人已逃之夭夭

憲法法庭360案動不了…人民聲請占327件 少女遭性侵案追訴時效待解

鐵路上上下下太離譜 立委陳冠廷籲交通部嘉義大林段納入高架化

共犯辯「以為性愛遊戲」法集體性侵案主嫌：他都知情

相關新聞

狂喝3瓶金門高粱…通緝犯北車大廳性侵港女 警證實兩人為朋友關係

有酒駕、毒品、竊盜前科的通緝犯邱勝明在國慶連假前夕，在台北車站大廳把一名酒醉倒地的香港籍女遊客拉至牆邊性侵得逞，事發經過...

通緝犯北車大廳性侵…檢方完成香港被害女子筆錄 將成關鍵證據

台北車站大廳驚傳性侵案，竊盜通緝犯邱勝明涉嫌在台北車站強拉酒醉的香港女遊客到牆邊性侵，過程長達約8到10分鐘，遭依乘機性...

北車大廳性侵影片電視台曾播出 衛福部要求下架：不配合最重可封網

台北車站發生當街性侵案，一名佯裝街友的通緝犯，將一名醉酒外籍女子壓制於牆邊，性侵近10分鐘得逞，有電視台將取得並播報疑為...

北車大廳外國女遭性侵 衛福部統計：去年外籍人士性侵案5年新高

台北車站發生一名佯裝遊民的通緝犯，當眾性侵外國女子得逞案件。衛福部保護司統計，2024年外籍人士在台灣淪為性侵被害人人數...

北車及松山區分別發生當眾性侵與性騷案件 北市警局：即日起強化巡邏

台北火車站及台北市松山區街頭，分別發生當眾通緝犯性侵女子及吸食強力膠街友性騷猥褻落單女子案件，台北市警察局晚間指出，除持...

露鳥俠吸強力膠暗夜拉扯女子 檢方訊後聲請羈押

徐姓男子涉吸食強力膠後精神不穩，在台北市松山區三民路38號、西松國民小學附近拉扯丟垃圾的20多歲女子，且涉脫褲露鳥猥褻，...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。