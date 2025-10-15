快訊

北車1女遭通緝犯性侵「10分鐘無人理」 鐵警現行犯逮捕…人已收押

聯合報／ 記者翁至成／台北即時報導

國慶連假前夕，台北車站竟發生離譜的性侵案。一名身背通緝的男子，9日下午在北車大廳徘徊時，見一名女子醉倒在地，趁機將她拖至牆邊猥褻並性侵得逞，整個過程長達約10分鐘，當時大廳人來人往，無人即時制止引發社會輿論譁然。鐵路警察獲報火速趕抵，以現行犯逮捕犯嫌，警詢後依乘機性交、公然猥褻罪嫌移送台北地檢署偵辦。據悉，該名男子訊後遭收押入所。

10月9日下午4時許，當時北車大廳人潮眾多，一名穿白衣的男子在周邊遊走，發現一名疑似醉倒的女子無力起身，竟惡意拖拉女子至牆邊，當眾撫摸並進一步性侵。

一名馬來西亞籍旅客正巧目擊，震驚之餘立刻請友人報警，鐵路警方獲報迅速到場，調閱監視器畫面確認事發經過當場逮捕，進一步釐清男子身分，赫然發現他是桃園地檢署發布的通緝犯，警詢後依乘機性交、公然猥褻罪嫌移送法辦，通緝部分則解送歸案。

鐵路警察局表示，案發後已全面檢討車站治安防護機制，現行在大廳、月台及公廁等區域，均編排每2小時不定線巡守勤務，強化見警率與即時應變能量，同時結合站務人員及民防役男建立「婦幼安全網」，以確保旅客安全，防杜類似事件再度發生。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

台北車站大廳。圖／聯合報系資料照
台北車站大廳。圖／聯合報系資料照

通緝 猥褻 台北車站 性侵

