北車大廳驚傳女遭當眾侵犯 鐵警急逮淫狼2罪嫌送辦

台北車站大廳日前有男子當眾將女子拉到牆邊性侵，目擊民眾嚇傻，警方事後獲報將涉案男子追查到案，依妨害性自主罪嫌送辦，並加強站內巡守勤務。

警方調查，國慶連假前夕，10月9日下午4時許，台北車站大廳有大批遊客來往，卻有民眾目擊男子當眾脫拉女子到牆邊性侵，但因人潮往來密集，巡邏員警未能第一時間介入。

鐵路警察局表示，警方獲報車站大廳東側疑似發生妨害性自主案件後，立即派員到場查處，並調閱監視器畫面逮捕涉案男子，詢後依刑法乘機性交、公然猥褻等罪嫌移送台北地檢署偵辦。