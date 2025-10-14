快訊

台電女員工與大23歲已婚主管有染 氣他不離婚告性騷判決出爐

聯合報／ 記者陳宏睿／台中即時報導

台電一名女員工在2021年入職後，與大23歲的已婚男主管有擁抱、親吻、口交等逾越一般兩性交往行為，因女員工不滿要求人夫離婚未果，除向公司申訴人夫曾違反意願，強戳其胸部，涉犯性騷外，也提告強制猥褻，人夫遭判刑7月；男主管正宮則向女員工提出損害賠償告訴，求償100萬元，二審判女員工得賠20萬元確定。

判決指出，一名年約30多歲的女子在2021年間進入台電任職，年逾六旬的已婚人夫為其主管，雙方在2023年間在工作地點有多次擁抱、親吻、口交等行為，但因女員工要求人夫離婚未果，因此向公司申訴，人夫在同年7月間，在同車之際違反其意願強戳其胸部，另外也向檢警提告人夫強制猥褻。

台電獲報展開調查，認定性騷擾成立，而人夫經檢方依強制猥褻罪起訴後，遭法院判刑7月。

人夫妻子則以侵害配偶權為由，向女員工求償100萬元，一審審理時，女員工辯稱，她是長期在人夫為公司主管的權勢所迫、情緒勒索下，才容忍其逾矩行為及不正當要求，沒有侵害配偶權的故意過失，即便認定有侵權行為，索償金額也過高。

台中地院審理後認定，女員工已承認與人夫有擁抱、親吻、口交等事實，審酌雙方資力後，判女子得賠30萬元。

女員工不服上訴台中高分院，仍主張與人夫親吻、擁抱、口交是權勢所迫，不過法官審酌，根據雙方對話截圖，女員工曾傳訊給人夫「只是想和你一起」、「我想你更多」等語，顯見對於人夫的示愛，女員工沒有漠視不理，還有積極回應，更互訴情衷，雙方互動與一般交往中的男女朋友顯然無異。

二審認為女子上訴無理由，不過審酌雙方資力後，改判女子得賠20萬元，全案確定。

一名台電女員工與已婚主管有染，台中高分院判女員工得賠20萬元確定。示意圖／AI生成
一名台電女員工與已婚主管有染，台中高分院判女員工得賠20萬元確定。示意圖／AI生成

人夫 主管 猥褻

