女工程師浴後全裸僅穿長版T恤 閨密同學凍免條性侵判賠75萬

台中市女工程師與大學謝姓同學、吳姓男子等多人出遊，一行人喝醉後，留宿謝男家中，女子浴後僅穿寬版上衣，裡面沒穿，吳男看到後，先掀起女子上衣，確認女子沒穿內衣褲後，吳男跑進女子房間內性侵女子得逞，一審判吳3年8月，民事部分要賠75萬元。

判決指出，女工程師與謝姓男子是大學同學，謝也是她的「男閨蜜」，有住過謝家紀錄，2022年9月間，女子與謝男及謝男的吳姓高中同學等多人出遊，一行人在夜店喝醉後，由女子與吳攙扶謝男返回住處，女子與吳則待在謝家留宿。

女子在謝家洗澡後，僅穿著長版T恤未穿內衣褲，吳男看到後，心生歹念，先伸手掀起女子衣物至腰際，確認女子沒穿內褲後，女子被嚇到急問「幹嘛」，吳男回應「沒事」後，跑到女子休息的客房內，僅穿內褲在床上等候女子。

女子進房後，吳男強抱女子，女子掙扎拒絕，但仍被吳男撫摸胸、腰、背及大腿，吳還脫掉自己內褲，以生殖器摩擦女子下體，甚至將女子大腿扒開，以舌頭舔舐女子下體，女子不斷扭動身體反抗，吳男得逞後才離開房間。

女子因吳男是謝男的同學，被害後不敢報警，事隔多日因女子母親看到女兒就診身心科的藥物後，追問女兒知道遭人性侵，報警提告。

台中地院審理時，吳男僅承認有隔著內褲撫摸女子腰部、大腿外側，否認有用生殖器摩擦女子下體或其他女子指控的犯行，不過未獲法官採信，依強制性交罪，判吳3年8月徒刑。

女子另請求150萬元的賠償，台中地院審理後，考量雙方收入、職業、犯罪情節後，判吳男得賠75萬元，仍可上訴。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康