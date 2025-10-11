快訊

台中雨衣男攔路露鳥...噁緊盯少女 4犯猥褻這次判7月要入獄

聯合報／ 記者曾健祐／台中即時報導

台中60歲楊姓男子有3次當街露鳥前科，還專挑少女下手行徑惡劣，他去年又穿雨衣騎機車擋著1名國中女學生去路，掀開露鳥還緊盯對方不放。台中地院一審依公然猥褻罪判他6月，得易科罰金，檢方上訴批輕縱。台中高分院二審認為有理由，撤銷改判他7月，全案確定，楊需入獄。

檢警調查，楊男2024年4月30日下午6點多穿雨衣騎機車，行經大雅區見1名剛下課的少女著國中制服迎面走來，他竟然停下並當場掀開雨衣露出生殖器，少女目睹嚇到尖叫逃跑。

台中地院一審時，楊否認犯行辯稱當天在找路，因為穿黑色短褲才被誤認是下體，否認有掀衣露鳥，還說監視器完全沒拍他裸露下體畫面。

少女證稱，楊男騎車繞到她前方擋住去路，隨即就掀開雨衣露下體，楊沒有說話但一直盯著她看，自己非常害怕，向一旁住家的徐姓婦人求救對方這才逃走；徐婦也說，少女跟她說前面有個「變態露鳥俠」，當時神情驚恐、害怕。

法院審酌，楊男最初在警方詢問時坦承露鳥，監視器則拍到他騎車、停留注視少女，與少女證詞相符，不採信楊辯詞，批他敗壞社會風俗，依成年人故意對少年犯公然猥褻罪判他6月，得易科罰金。

檢方不服上訴，主張楊態度惡劣、沒和少女和解，且他自2006年至今已經有3次公然猥褻紀錄，都是在馬路上挑選少女對其露鳥，嚴重釀少女身心負面影響，且前3犯經判決都得易科罰金，顯見難收懲戒之效。

檢方直言，楊2017年第3犯時已判處6月，這次第4犯中院一審經兒童及少年福利與權益保障法加重其刑，卻仍同樣只判6月，豈不讓楊心存僥倖，一而再再而三猥褻，認為量刑過輕。

台中高分院二審認為，楊不珍惜前3次得易科罰金機會，這次若再判得易科罰金刑度，確實難收懲戒之效，更難防止他再犯，認為檢方上訴有理由，撤銷改判他7月。

楊男攔路對國中少女露鳥，法院這次判他7月徒刑要入獄。示意圖／ingimage
楊男攔路對國中少女露鳥，法院這次判他7月徒刑要入獄。示意圖／ingimage

