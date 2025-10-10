淡水男子尾隨性侵未遂2起 嚴重危害社會遭延押

吳姓男子被控今年農曆過年期間晚間在新北淡水區分別尾隨2名女子返家，欲強制性侵未遂，一審判刑4年，現二審審理中。二審8日審酌他嚴重危害社會秩序等，裁定16日起延押2個月。

吳姓男子羈押期間於15日屆滿，台灣高等法院8日召開延長羈押訊問庭聽取檢辯意見，並提吳男出庭。

依據二審台灣高等法院裁定指出，參酌吳姓男子在本案2次犯罪事實均是隨機尾隨不相識的女性進入巷弄或公寓大樓，而欲施以性侵害；而且他在本案之前，已有多次涉嫌尾隨不相識的女性而與對方搭話、取走對方手機、與對方有肢體接觸等騷擾行為，有性騷擾防治法申訴表在卷內可參考。

合議庭指出，對照本案，吳男明顯以類似模式，並增強手段、惡性行為，有事實足認有反覆實施強制性交犯罪之虞，若命他具保、責付或限制住居等侵害較小手段，仍不足以避免再犯。

高院合議庭審酌，吳男所涉強制性交未遂罪嫌，是對被害人身體、自由等法益侵害，嚴重危害社會秩序，經權衡國家刑事司法權的有效行使、社會秩序及公共利益等，對照他的人身自由私益等，他仍有羈押必要。

高院裁定，吳男羈押期間自10月16日起，延長2個月，可抗告。

一審士林地院判決指出，吳男於今年1月31日晚間9時30分許，看見素不相識的A女獨自步行返回淡水某大樓住處前，假稱也是大樓住戶，欲一起上樓，但A女察覺有異，轉身離開。

一審士林地院判決指出，當時吳男上前追問A女：「妹妹，你沒有要回家嗎？」，並一路尾隨A女，途中行經某巷口時，吳男強拖A女往巷弄內並以左手伸入自己褲檔內欲脫下褲子，A女掙脫大聲呼救，2名路人經過察覺，對吳男大聲喝叱並阻擋，吳男才未得逞。

吳男在今年2月14日深夜，以相同手法尾隨B女返回淡水另一大樓住處前，B女誤以為吳男是住戶；吳男突然靠近B女求愛並搶奪B女手機。B女後來大聲呼救，同層樓住戶聽聞呼救後持傘喝阻吳男，吳男未得逞並逃離現場。2名被害女子報警提告，檢警循線逮捕吳男。