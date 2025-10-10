女網約男按摩師上旅館一對一推拿 遭強制猥褻兼偷拍

快訊

聯合報／ 記者王長鼎／新北即時報導

女子今年透過網路約按摩師吳姓男子上旅館推拿按摩，遭吳男乘機強制猥褻兼偷拍，新北地院日前依強制猥褻罪及無故攝錄他人性影像罪，合併判吳姓男子8月徒刑且須接受6小時性別平等教育相關課程，可上訴。

判決指出，吳男透過社群軟體Dcard，以暱稱「整復推拿—小胡」刊登「按摩推拿」、「非新手、男性按摩師」等訊息攬客，今年6月中透過社群軟體Dcard，與1名上班族年輕女子相約在板橋區1間旅館房間內進行一對一按摩服務。

吳男假藉以精油按摩效果更佳為由，未經女子同意便出手塗抹全身，連胸部及私密部位都不放過，女子察覺有異出言制止，吳男仍出手強行按壓女子胸部，乘機強制猥褻得逞。

女子不甘心受辱當即撥通電話由旅館人員協助報警處理，員警到場後在房間內查扣吳男所持有及架設在房間一角的手機2支，經檢視發現竟拍攝有女子裸露按摩過程畫面。

新北地院法官考量吳男無前科，犯後坦承犯行並與受害女子達成和解且依約履行調解條件，日前依強制猥褻罪及無故攝錄他人性影像罪，合併判刑8月，得易科罰金24萬元，緩刑2年，緩刑期間付保護管束且須接受6小時性別平等教育相關課程，仍可上訴。

女子今年透過網路約按摩師吳姓男子上旅館推拿按摩，遭吳男乘機強制猥褻兼偷拍，新北地院日前依法判刑8月。示意圖／Ingimage
