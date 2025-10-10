高雄20歲妙齡女遭按摩男師指侵 他嗆「喊救命也沒人救」落網否認到底

高市一名20歲女子在網路貼文控訴，6日晚間到岡山區某連鎖足部按摩店消費，按摩男師突按她大腿內側，後轉正面，直接碰觸下體並指姦還揉胸，過程中她拒絕，男師還嗆「就算喊救命也沒有人會救你」，女子事後驗傷報警。警方昨通知鄭姓男子到案，依妨害性自主罪嫌送辦。

事發地的連鎖按摩店在岡山區頗負盛名，對於被害人將在按摩時受害過程PO網，並公布店家名稱，按摩店昨在臉書官網貼出聲明指出，在得知狀況後，已第一時間瞭解並立即讓涉事的該名男技師離職，以確保類似事件不再發生。

店家同時向當事人表達誠摯歉意，承諾全力配合後續的處理與協助，包含相關單位的調查需求，給予當事人所需的支持；並強調日後會加強內部教育與管理機制，防止任何對顧客不當或不尊重的行為發生，即日起新增新規定，如由男師傅服務女性顧客，須全程打開窗簾，若顧客希望隱私，可由女性師傅服務。

這名受害的年輕女子在網路社群Dcard貼文指，6日晚間6時前往岡山區連鎖按摩店按摩，不知為何男師傅突然按她大腿內側，當時她覺得怪怪的，後轉正面，男師傅就直接碰觸她的下體並侵入性指姦，甚至揉胸還想侵她，一直問「可以進去嗎？」她一直拒絕，但男師卻說「你就算喊救命也沒有人會救你」。

被害女子在貼文中陳述，後來因為被男師傅按到很痛，但他還是很大力，她忍住沒發出聲音，男師傅卻說：「怎麼不叫了，認命了嗎？」讓她非常不舒服；結束後，男師傅還對她說對不起，請她不要告他，但這件事情已造成她很大的影響，沒想到出國旅遊前卻遭遇此事，身心嚴重受創。

被害女子指貼文沒有想要公審，只是提醒其他女性，不希望有任何女生再受到這樣的傷害，並指到醫院驗傷，證實處女膜有撕裂傷，檢具驗傷單報警提告。