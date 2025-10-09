一同出遊…女大生信任姊姊高中男同學 同房竟遭性侵獲賠80萬

一名女大生在前年清明連假時，與4名男同學出遊，其中許姓學生是女大生姊姊的高中同學，女大生特別信任，5人在台中市住宿時，許男提議因另名同學睡覺會吵，要求與女大生同房，女大生同意後，雙方在房間內喝酒，許男趁女大生意識模糊之際，以手撫摸胸部、下體，一審判許3年4月徒刑，二審因許賠償80萬元達成和解，改判1年徒刑、緩刑3年、公益捐20萬元。

判決指出，一名女大生在2023年清明連假期間，與許男等4名大學同學在台中市旅遊，5人投宿台中市旅館時，原本是許男與三名男同學同房，女大生一人同房，但許男提議，因另名男同學晚上睡覺會吵，要求與女大生同房。

女大生因許男是胞姐的高中同學，信任許男，也把許男當哥哥，因此同意與許男同房，前年4月8日凌晨，女大生與許男等5人在房間內飲用伏特加、啤酒、真露等酒精飲料後，女大生喝醉，其餘3名男同學返回房間，許即趁女大生意識不清之際，將手伸入女大生衣服內，撫摸女大生胸部、腹部，另用手指以隔著褲子方式，撫摸女大生下體。

女大生事後傳訊質問許男，許男回應，「對不起我蠻後悔的」、「酒喝下去有一點控制不住理智線」、「我也不敢直接提怕尷尬」、「我整天看到你都很愧疚」、「手賤摸你而已」、「隔著褲子」，也向檢警提出告訴，許男被依妨害性自主罪起訴。

一審認定，採信女大生證詞，認定許男涉犯乘機性交罪，判刑3年4月。

全案上訴台中高分院後，許男與女大生達成和解，賠償80萬元，二審撤銷原判決，改依乘機猥褻罪，判刑1年、緩刑3年，緩刑期間付保護管束，另依調解條件賠償，支付公益捐20萬元，仍可上訴。

