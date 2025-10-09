掛羊頭賣狗肉 土城警破獲色情半套養生館逮11人
新北市土城警分局日前針對轄內明德路一處「掛羊頭賣狗肉」的色情養生會館展開查緝，當場查獲房內正進行不法性交易，共逮捕媒介性交易的柯姓女櫃檯、5名男客及5名按摩小姐共11人，全案依刑法妨害風化罪向上溯源追查，移送新北地檢署偵辦，同時對按摩小姐及男客依社會秩序維護法裁處。
警方調查，這間養生館表面上提供按摩服務，實際卻暗藏春色，客人可以500元「加價購」，換取按摩小姐於包廂內進行俗稱「打手槍」的半套性服務，遇到警方臨檢則有專門的監視器和預警系統發出警報。
警方現場共查扣不法所得11500元、1支智慧型手機、預警遙控器1個、監視器鏡頭8支、監視器主機及螢幕，以及使用過的保險套。土城警分局強調，警方不容許色情場所玷污社區環境，未來將持續強力掃蕩此類色情業者，維護善良風俗生活環境，後續將針對涉案養生館行政違規部分，運用第三方警政策略，函報市府相關局處裁罰以擴大成效。
