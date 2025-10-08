新北羊肉爐男店員尾隨女客進廁所偷拍 遭判刑2月
新北某羊肉爐店男員工今年初尾隨女客人進廁所，並拿手機從廁所隔間上方偷拍，被當場抓包報警。新北地方法院日前依無故攝錄他人性影像罪，判男子有期徒刑2月。
42歲施姓男子為新北市某間羊肉爐店員工，今年1月一名女子前往該店用餐，晚間11時許女子起身上廁所，施男見有機可趁，尾隨女子進入廁所並躲在相鄰隔間，從上方伸出手機偷拍女子如廁畫面，被女子當場發現報警，警方到場查扣施男手機並移送新北地檢署偵辦。
法院判決書指出，施男為滿足私慾，無故以手機拍攝女子身體隱私部位性影像，欠缺尊重他人隱私權觀念，雖事後坦承犯行，但迄今未獲女子原諒，因此以違反刑法第319條無故攝錄他人性影像罪，處有期徒刑2月，如易科罰金，以新台幣1000元折算1日。可上訴。
