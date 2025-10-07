彰化大賣場停車場上演「活春宮」 民眾傻眼 男子判拘役20日

快訊

聯合報／ 記者林宛諭／彰化即時報導

彰化縣某大賣場停車場今年2月被民眾po 上一段車震活春宮影音，事後警方查出是林姓男子與妻子在賓士車內做出疑似性交動作，還未關後車廂車門，彰化地方法院認為林男在公開場所公然裸露其生殖器，並有性交姿勢行為，破壞社會善良風俗，判處拘役20日、得易科罰金，林妻則不起訴。

彰化縣彰化市某大賣場今年2月被民眾被民眾po 上一段疑似停車場車震活春宮，民眾在大賣場停車場看到一輛轎車後車廂半掩，嚇然發現裡面竟有一對男女「在做愛做的事」，原po覺得很瞎，將影音po上網後，並貼文說「在停車場打砲還不關車門很瞎，不是所有人都想看小蛋蛋晃來晃去餒」。

影音po上網後，竟有逾500萬人次觀賞，引發熱議，不過後來原po也把影音撤文了 。大賣場人員得知後，也覺得很誇張，向警方報案，彰化警分局根據車牌找到車震當事人林男夫婦，警方將依妨害風化等罪嫌函送法辦。

林姓夫妻則否認有在車上性交，表示「只是做類似動作」，不過檢察官根據民眾錄下影像發現林男已脫下外褲及內褲，裸露下半身，並以跪坐姿勢，連續前後擺動腰臀部，做出性交姿勢，而後車廂也打開，因此依公然猥褻罪將他起訴並聲請簡易判決，而林妻因罪證不明，獲不起訴處分。

彰化地院法官認為，林男於不特定人皆可以見聞的量販店地下停車場公然裸露其生殖器，並為性交姿勢行為，除造成見聞者心生反感外，亦不尊重他人，且破壞社會善良風俗，且其還有酒駕前科，惟念及林男已坦承犯行，因此依公然猥褻罪將他判處拘役20日，得易科罰金，可上訴。

彰化一對夫妻在某大賣場上演活春宮，彰化地方法院依妨害風化罪將林男判處拘役20日、得易科罰金。圖／民眾提供
彰化一對夫妻在某大賣場上演活春宮，彰化地方法院依妨害風化罪將林男判處拘役20日、得易科罰金。圖／民眾提供

