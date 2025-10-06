「可以抱妳嗎？」 女志工救災被性騷 錄影曝光警方介入調查

花蓮馬太鞍溪堰塞湖溢流，光復鄉災情慘重，近日持續湧入大批「鏟子超人」協助救災。記者陳敬丰／攝影 花蓮馬太鞍溪堰塞湖溢流，造成下游光復鄉災情慘重，至今確定18人不幸罹難、6人仍下落不明。災後，全台各地志工紛紛湧入救災現場投入復原工作，成為災民重建家園的重要力量。然而，在這場本應團結溫暖的災後援助行動中，出現了一起令人生氣的性騷擾指控。

近日一名女志工在Threads發文，指稱她在獨自前往災區協助時，遭一名身形高壯的中年男子糾纏尾隨、言語騷擾，甚至脫口提出「可以抱妳嗎？」等不當要求。他還詢問女志工「另一位男志工在哪裡睡？我以為他在把妳欸，好像有點喜歡妳，不是妳的菜？那我呢？」這些話讓該女志工不知所措。她在貼文中表示，當時為了自保啟動手機錄影，也提醒未來前往災區協助的朋友要特別留意自身安全。

網友們看到影片與公開聲明後，一致譴責該行為，紛紛留言痛批「講抱妳就讓人起雞皮疙瘩」、「這種怪人也真是可惡，這種時刻還在噁」。部分網友也分享自保策略，例如假裝撥打報警電話、邊錄影邊交談等方式；也有人呼籲在場男性志工協力守護女性同伴。

對於此指控，光復分駐所所長潘冠宇於該則貼文留言回應，表示警方已注意到貼文內容，將派員前往現場查證。警方也再次呼籲若有類似遭遇，應立即撥110或致電光復分駐所（電話 03‑8701074）尋求協助。同時，為提升現場安全，警方將強化夜間巡邏與區域管控，保障志工與災民的安全。