快訊

珍古德臨終語出驚人！想送川普、習近平到太空原因曝 這些人也被點名

中職／獅隊異動5人沒有他 林益全一軍0出賽寫17年生涯首見窘境

聽新聞
0:00 / 0:00

「可以抱妳嗎？」 女志工救災被性騷 錄影曝光警方介入調查

聯合新聞網／ 綜合報導

花蓮馬太鞍溪堰塞湖溢流，光復鄉災情慘重，近日持續湧入大批「鏟子超人」協助救災。記者陳敬丰／攝影
花蓮馬太鞍溪堰塞湖溢流，光復鄉災情慘重，近日持續湧入大批「鏟子超人」協助救災。記者陳敬丰／攝影
花蓮馬太鞍溪堰塞湖溢流，造成下游光復鄉災情慘重，至今確定18人不幸罹難、6人仍下落不明。災後，全台各地志工紛紛湧入救災現場投入復原工作，成為災民重建家園的重要力量。然而，在這場本應團結溫暖的災後援助行動中，出現了一起令人生氣的性騷擾指控。

近日一名女志工在Threads發文，指稱她在獨自前往災區協助時，遭一名身形高壯的中年男子糾纏尾隨、言語騷擾，甚至脫口提出「可以抱妳嗎？」等不當要求。他還詢問女志工「另一位男志工在哪裡睡？我以為他在把妳欸，好像有點喜歡妳，不是妳的菜？那我呢？」這些話讓該女志工不知所措。她在貼文中表示，當時為了自保啟動手機錄影，也提醒未來前往災區協助的朋友要特別留意自身安全。

網友們看到影片與公開聲明後，一致譴責該行為，紛紛留言痛批「講抱妳就讓人起雞皮疙瘩」、「這種怪人也真是可惡，這種時刻還在噁」。部分網友也分享自保策略，例如假裝撥打報警電話、邊錄影邊交談等方式；也有人呼籲在場男性志工協力守護女性同伴。

對於此指控，光復分駐所所長潘冠宇於該則貼文留言回應，表示警方已注意到貼文內容，將派員前往現場查證。警方也再次呼籲若有類似遭遇，應立即撥110或致電光復分駐所（電話 03‑8701074）尋求協助。同時，為提升現場安全，警方將強化夜間巡邏與區域管控，保障志工與災民的安全。

由 @isabellathatgirll 發佈
在 Threads 查看

馬太鞍溪 災後 性騷擾

延伸閱讀

還有6人失聯！台中消防今出動第三梯次 馳援花蓮救災

中秋連假心繫花蓮 賴總統感謝10萬志工協助救災

【重磅快評】劉世芳呵笑橋斷喊告 無視災區謠言滿天飛

鏟子超人連假救災「台鐵又傳停車不當」列車晚3分開車

相關新聞

「可以抱妳嗎？」 女志工救災被性騷 錄影曝光警方介入調查

花蓮馬太鞍溪堰塞湖溢流，造成下游光復鄉災情慘重，至今確定18人不幸罹難、6人仍下落不明。災後，全台各地志工紛紛湧入救災現場投入復原工作，成為災民重建家園的重要力量。然而，在這場本應團結溫暖的災後援助行動中，出現了一起令人震驚的性騷擾指控。

台中軍人約砲國中少女狂歡2小時…母發現氣炸提告 他賠錢獲緩刑

台中市一名軍人在去年初，透過交友軟體認識一名國中少女，軍人邀約少女前往汽車旅館歡愛，軍人在少女就讀學校接人後，載往南屯區...

高雄啤酒節驚見噴精狼 正妹衣褲沾不明液體警火速逮1男

高雄流行音樂中心正舉辦啤酒節活動，昨晚卻傳出有男子在場中褲袋打手槍，再把不明液體射女子褲子，引發眾怒與騷動，全場動員抓該...

台大法律男騙裸聊偷拍逾300人 20萬交保

洪姓男子就讀台大法律系期間偽裝成女網友，在網路專挑肌肉猛男騙裸聊，再側錄對方自慰等性影像販賣、重製獲利，全台有三二一名男...

曾言想保護弱勢 台大法律男卻淪兒少犯

台大法律系洪姓男子偽裝成女網友，騙得全台逾三百名男性自慰性影像，洪男當年考上第一志願時，曾稱「想透過法律保護弱勢」，現卻...

留言性騷李多慧！網友身分遭起底「疑為中油員工」 公司發聲了

中華職棒味全龍啦啦隊韓籍成員李多慧現身花蓮協助清淤，大批網友留言感謝，卻有中油員工留言不雅文字。中油強調，對任何性騷擾或...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。