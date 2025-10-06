台中軍人約砲國中少女狂歡2小時…母發現氣炸提告 他賠錢獲緩刑

台中市一名軍人在去年初，透過交友軟體認識一名國中少女，軍人邀約少女前往汽車旅館歡愛，軍人在少女就讀學校接人後，載往南屯區一間汽車旅館發生關係，少女母親事後發現氣炸，提出告訴，一審審理時，軍人與少女母親以賠償金達成和解，法官判軍人1年徒刑、緩刑3年，仍可上訴。

判決指出，一名現役軍人在去年2月間，透過交友軟體認識一名讀國中的少女，軍人明知少女未成年，但仍邀約少女歡愛，同年3月間，軍人等少女放學後，騎機車前往少女就讀學校附近接人後，再將少女接往汽車旅館歡愛2小時，再將少女送回家。

少女母親因女兒與平常返家時間不同，追問少女才知少女與人發生性關係，當場氣炸，除像警方報案外，也帶少女到醫院驗傷，留下證據，軍人在警詢、偵訊時，都坦認犯行，被依妨害性自主罪起訴。