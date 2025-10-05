高雄啤酒節驚見噴精狼 正妹衣褲沾不明液體警火速逮1男
高雄流行音樂中心正舉辦啤酒節活動，昨晚卻傳出有男子在場中褲袋打手槍，再把不明液體射女子褲子，引發眾怒與騷動，全場動員抓該名詭異男子並報警，鹽埕警方鎖定24歲王姓男子，逮捕後依妨害風化、性騷擾等罪送辦。
王男昨晚21時許在鹽埕區海風廣場參加啤酒節活動，見場中有一名妙齡女子，便從後方偷偷尾隨靠近，隨後女身後打手槍，並將不明液體噴在女方身上，得逞後從容閃人。
女子被友人發現褲頭、皮帶沾有不明液體，懷疑有變態混入場中，引起周邊民眾一陣騷動，被害人立即報警，其他人紛紛查看手機有無拍到這名噁男，幸運被其他女子拍到，公布於網路平台上。
警方鎖定這名燙髮男子，掌握王姓男子（24歲）涉有重嫌，今日清晨3時將他查緝到案，全案依刑法妨害風化及性騷擾防治法移送偵辦。
