聯合報／ 記者張議晨／高雄即時報導

高雄流行音樂中心正舉辦啤酒節活動，昨晚卻傳出有男子在場中褲袋打手槍，再把不明液體射女子褲子，引發眾怒與騷動，全場動員抓該名詭異男子並報警，鹽埕警方鎖定24歲王姓男子，逮捕後依妨害風化、性騷擾等罪送辦。

王男昨晚21時許在鹽埕區海風廣場參加啤酒節活動，見場中有一名妙齡女子，便從後方偷偷尾隨靠近，隨後女身後打手槍，並將不明液體噴在女方身上，得逞後從容閃人。

女子被友人發現褲頭、皮帶沾有不明液體，懷疑有變態混入場中，引起周邊民眾一陣騷動，被害人立即報警，其他人紛紛查看手機有無拍到這名噁男，幸運被其他女子拍到，公布於網路平台上。

警方鎖定這名燙髮男子，掌握王姓男子（24歲）涉有重嫌，今日清晨3時將他查緝到案，全案依刑法妨害風化及性騷擾防治法移送偵辦。

王姓男子涉嫌在女生後方噴精自慰，警方到場後迅速鎖定他的身分，今天凌晨王男便被警方逮捕。讀者提供
性騷擾 高雄流行音樂中心 網路

相關新聞

高雄啤酒節驚見噴精狼 正妹衣褲沾不明液體警火速逮1男

高雄流行音樂中心正舉辦啤酒節活動，昨晚卻傳出有男子在場中褲袋打手槍，再把不明液體射女子褲子，引發眾怒與騷動，全場動員抓該...

台大法律男騙裸聊偷拍逾300人 20萬交保

洪姓男子就讀台大法律系期間偽裝成女網友，在網路專挑肌肉猛男騙裸聊，再側錄對方自慰等性影像販賣、重製獲利，全台有三二一名男...

曾言想保護弱勢 台大法律男卻淪兒少犯

台大法律系洪姓男子偽裝成女網友，騙得全台逾三百名男性自慰性影像，洪男當年考上第一志願時，曾稱「想透過法律保護弱勢」，現卻...

留言性騷李多慧！網友身分遭起底「疑為中油員工」 公司發聲了

中華職棒味全龍啦啦隊韓籍成員李多慧現身花蓮協助清淤，大批網友留言感謝，卻有中油員工留言不雅文字。中油強調，對任何性騷擾或...

畢業想考律師…台大法律生偷拍300猛男性影像 法院讓他20萬交保

台大法律系洪姓男子偽裝女網友在網路尋找「直男」，專挑肌肉猛男騙裸聊、側錄其自慰性影像販賣、重製獲利，釀全台321男子、少...

專挑肌肉猛男裸聊！台大法律男偷拍百人 學者示警：犯罪黑數高

台大法律系洪姓男子偽裝女網友在網路尋找「直男」，並專挑肌肉猛男騙裸聊、側錄其自慰性影像販賣、重製獲利，釀全台321男子、...

