就讀期間涉誘拍性影像 台大啟動性平可撤畢業證書

中央社／ 台北3日電

22歲洪姓男子就讀台大法律系期間，涉嫌誘騙少年拍攝性影像，近日遭起訴。台大今天表示，已啟動性平通報程序，洪男雖已畢業，但依台大內規仍可提報懲戒，仍可撤銷畢業證書

洪男3年前起涉嫌在網路販賣性影像，更喬裝成女性騙取成年、少年男性，於視訊過程中製造性影像再重製販賣，檢警查扣6918部性影像，逾300名男性受害，台灣台中地檢署日前將他依法起訴。

台大校方今晚回應媒體，對有畢業學生涉入相關社會案件深感遺憾。校方並表示，今天獲知此事後，已立即進行性平通報，性平會近期大會將審議是否啟動調查程序，並將調查結果進一步送學生獎懲委員會審議。

洪男已於今年6月從台大畢業。不過校方指出，依照「國立台灣大學學生個人獎懲辦法」第18條，學生在學期間有懲戒事由，於畢業1年內仍可提報懲戒，情節嚴重者可開除學籍或勒令退學，撤銷畢業證書。

校方表示，案件相關受害人可直接與台大性平會聯繫。將持續持續推動性平教育宣導，加強有關性暴力、私密影像外流的防治。

